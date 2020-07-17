Стало известно, что изменилось в Украине после запуска автоматической системы фиксации нарушений ПДД

Как передает Politeka.net, об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко, общаясь с журналистами.

По его словам, данная система работает уже 45 дней и за этот промежуток времени скорость движения автомобилей в местах установки камер уменьшилась в 5 раз.

"Сейчас закупаются еще 300 камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года ", - заявил Геращенко и добавил, что на большой процент была снижена вероятность ДТП на этих участках дороги.



В целом, за 45 дней работы системы в бюджет поступило 52 млн гривен.

"Эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, на безопасность дорожного движения. И это лишь результат работы 50 камер. Если их будет 1000 - в бюджет будет поступать 1 млрд гривен в месяц. Это большие деньги, но это не наша основная цель! Нам нужно, чтобы водители придерживались разрешенной скорости ", - резюмировал Геращенко, озвучивая новый "способ заработка" на водителях.

Ранее мы рассказывали, что украинцев обложат дикими штрафами. С 1 июля водителей, которые сели за руль под действием алкоголя ожидают новые увеличенные штрафные санкции.

Теперь нарушителю продеться раскошелиться на сумму от 17 до 34 тысяч гривен.

Если водитель повторно сел за руль под действием алкоголя, то ему выпишут штраф в размере 51 тысячи гривен. Обратим внимание, что кроме того, у водителя заберут права на вождение транспортного средства на целых три года.

Напомним, украинцы решили скрыться от штрафов, в полиции сделали предупреждение: «получили свои…».

Как сообщала Politeka, новый удар по водителям: кому и за что грозят штрафы до 8500, закон уже в Раде.

Также Politeka писала, что ограничения скорости могут пересмотреть, водители дошли до Зеленского: что хотят изменить.