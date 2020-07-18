Відома модель Демі Роуз показала, як проводить відпочинок
Зірка без сорому хвалиться не тільки своєю красою, але і тим, де знаходиться, пише Politeka.net.
Модель записала кілька сторіз в Instagram, де показала, як розслабляється на тлі пляжу.
"Розпусниця" постала в спокусливій сіточці, ймовірно, боді. Напівпрозора тканина натягнулася на досконалих формах зірки, а також крізь них пробивалося найінтимніше. Красуня прикрила груди маленькими стікерами.
Видно, що тонкі лямки натяглися під вагою грудей і їм було важко справлятися зі своєю роботою. До того ж, велика частина грудей ледь не випадала з великого декольте.
"Можна отримати фінансову допомогу": кому чекати грошей з 15 липня після рішення Кабміну
Грошей не вистачить: українців приголомшили, що буде з пенсіями та зарплатами
У Лізи і Гаррі Галкіних з'явилися конкуренти, зірка "Бригади" постарався: "Повне розчулення"
Податок на нерухомість підняли до межі, скільки доведеться платити: "За кожен метр..."
На одному з кадрів помітні "шовкові" стегна знаменитості.
Модель заплела тугу косу, щоб волосся не заважало їй, а також одягла окуляри. Завершив жаркий образ макіяж з акцентом на блискучі губи.
Також зірка показала, що вона відпочиває не на "тверезу" голову. Красуня випила алкогольний напій з чарки і запила соком.
Нагадаємо, Демі Роуз позувала в сукні з величезним декольте, з якого чи не вилазили її пишні груди. Тонкі бретельки натяглися на шиї моделі, а грайливий бантик посередині надавав ще більшого акценту.
Акуратний ланцюжок виглядав на шиї Демі просто чудово.
Раніше повідомлялося, що Демі Роуз постала у всій красі в яскравому бікіні у вигляді двох трикутників з тканини.
Купальний наряд обтягнув, але майже не прикривав великі принади розкішної знаменитості. Бюст "розвалився" в клаптиках тканини і виглядав дуже спокусливо.
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.
Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами