Між знаменитим екс-подружжям пробігла чорна кішка

Від уважних шанувальників нічого не сховаєш. Ось і те, що Алла Пугачова і Філіп Кіркоров вже довгий час не спілкуються один з одним, фанати помітили досить швидко. Король російської поп-сцени прокоментував в ЗМІ цю інформацію, пише КП.

Так, Кіркоров зізнався, що вже як мінімум, протягом року, він практично не спілкується з Аллою Пугачовою. Крім того, Примадонна російської сцени вже кілька років не відвідує дні народження свого екс-чоловіка, а також його дітей - сина Мартіна і дочки Алли-Вікторії, яка, до слова, названа на честь колишньої коханої Кіркорова.

Подібне зникнення Примадонни з життя Кіркорова помітили віддані шанувальники, а остаточно всіх стурбував той факт, що Алла Пугачова, мабуть, не стрималася і в запалі сварки отписалась від Філіпа Кіркорова в Instagram. Після цього фанати здолали Філіпа Бедросовича розпитуваннями і той здався, розповівши, що насправді сталося.

«Немає у нас ніяких відносин, у кожного своє життя. Ми не дружимо будинками, це було б дивно. Але я відчуваю до неї почуття любові і вдячності. І вона знає: якщо прийде біда, я завжди допоможу. А радості ділити їй є з ким» - розповів Кіркоров в ЗМІ.

Однак, колишній чоловік Примадонни підкреслив, що він завжди готовий прийти Аллі Пугачовій на допомогу. Крім того, хоча спілкування і припинилося між Кіркоровим і Пугачової, Філіп продовжує спілкуватися з дочкою екс-подружжя - Христиною Орбакайте.

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