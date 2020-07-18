Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум", з'явилася в одній білизні

Спокуслива Кортес похвалилася своєю п'ятою точкою, за яку двічі отримала титул, пише Politeka.net. Втім, подібні фото на її сторінці в Instagram далеко не рідкісні.

"Бестія" викладає відверті кадри заради підписників і тим самим здобуває ще більше прихильників, що, ймовірно, добре позначається на її заробітках.

Так, на одному з останніх фото Сьюзі позувала напівбоком, виставивши свої сідниці в бікіні. Здавалося, маленькі трусики загубилися між "булочками" моделі. Тонкі лямки на стегнах вп'ялися в тіло і надавали певної пікантності.

Напівпрозорий бюстгальтер відмінно підкреслив груди знаменитості.

Образ красуні завершили різні прикраси, а також босоніжки кольору золота. Модель розпустила довге хвилясте волосся і дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

"Добраніч, хлопці, новий гарячий контент на моїй приватній платформі насолоджуйтесь", - написала модель.

За три години пост зібрав майже 10 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали модель компліментами за такий неймовірний кадр і попросили ще більше подібних фото.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес вирішила показати, як тренується в спортзалі. Зірка повернулася до знімаючого спиною, щоб той зафіксував її найдосконаліші місця. Примітно, що Сьюзі прийшла на тренування в бікіні.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортес позувала в прозорій білизні з мотузочок, а образ доповнила туфлями на високому підборі. Красуня розташувалася на ліжку в цікавій позі.

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