Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум", з'явилася в одній білизні
Спокуслива Кортес похвалилася своєю п'ятою точкою, за яку двічі отримала титул, пише Politeka.net. Втім, подібні фото на її сторінці в Instagram далеко не рідкісні.
"Бестія" викладає відверті кадри заради підписників і тим самим здобуває ще більше прихильників, що, ймовірно, добре позначається на її заробітках.
Так, на одному з останніх фото Сьюзі позувала напівбоком, виставивши свої сідниці в бікіні. Здавалося, маленькі трусики загубилися між "булочками" моделі. Тонкі лямки на стегнах вп'ялися в тіло і надавали певної пікантності.
Напівпрозорий бюстгальтер відмінно підкреслив груди знаменитості.
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Образ красуні завершили різні прикраси, а також босоніжки кольору золота. Модель розпустила довге хвилясте волосся і дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.
"Добраніч, хлопці, новий гарячий контент на моїй приватній платформі насолоджуйтесь", - написала модель.
За три години пост зібрав майже 10 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі обсипали модель компліментами за такий неймовірний кадр і попросили ще більше подібних фото.
Нагадаємо, Сьюзі Кортес вирішила показати, як тренується в спортзалі. Зірка повернулася до знімаючого спиною, щоб той зафіксував її найдосконаліші місця. Примітно, що Сьюзі прийшла на тренування в бікіні.
Раніше ми писали, що Сьюзі Кортес позувала в прозорій білизні з мотузочок, а образ доповнила туфлями на високому підборі. Красуня розташувалася на ліжку в цікавій позі.
Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць в ботфортах спокусливо нагнулася, засвітивши жаркі місця
А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць осідлала спинку ліжка, знявши білизна
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