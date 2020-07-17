Загравання з мовним питанням і невиконання своїх обіцянок коштуватимуть Володимиру Зеленському політичної кар'єри

Про те, чому політики продовжують загострювати увагу на питанні державної мови, розповів в інтерв'ю «КП в Україні» український громадський діяч Андрій Пальчевський. Він підкреслив, що сам вільно говорять і російською, і українською, при цьому любить обидві мови.

Пальчевський вважає, що мовне питання в Україні перетворюють на політику, коли влада більше нічого сказати народу.

«Мова - це штучно роздутий запитання», - переконаний громадський діяч.

Він нагадав про 10-у статтю Конституції, яка гарантує українській мові державність, а російській - вільний розвиток. Пальчевський зажадав, щоб Володимир Зеленський, як президент, гарантував її виконання, адже він обіцяв перед виборами. Експерт зазначив, що президент порушив свою обіцянку і тепер це може коштувати йому політичної кар'єри.

Пальчевський також висловився проти агресивного поділу Україну на «західний шлях» і «східний шлях». На його думку, унікальне географічне положення дає нашій країні важливу перевагу.

«В одну сторону від нас західна цивілізація, а в іншу - східна. Це потрібно використовувати в своїх національних інтересах. І це найсильніша економічна, соціальна, культурна позиція. А ті, хто нас ділить на сектори, як Берлін після війни, будуть відповідати за це перед Богом і перед народом... У нас не повинно бути місця ніякому націоналізму», - впевнений Пальчевський.

Він підкреслив, що тих, хто намагається виступати за окремий «донецький», «львівський» чи «кримський» націоналізм, потрібно притягати до відповідальності.

«Єдине гасло, яке я приймаю, - це створення Великої України. У всіх сенсах цього слова», - підсумував громадський діяч.

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