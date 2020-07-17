Заигрывания с языковым вопросом и невыполнение своих обещаний будут стоить Владимиру Зеленскому политической карьеры

О том, почему политики продолжают заострять внимание на вопросе государственного языка, рассказал в интервью «КП в Украине» украинский общественный деятель Андрей Пальчевский. Он подчеркнул, что сам свободно говорят и на русском, и на украинском, при этом любит оба языка.

Пальчевский считает, что языковой вопрос в Украине превращают в политику, когда власти больше нечего сказать народу.

«Язык - это искусственно раздутый вопрос», - уверен общественный деятель.

Он напомнил о 10-й статье Конституции, которая гарантирует украинскому языку государственность, а русскому - свободное развитие. Пальчевский потребовал, чтобы Владимир Зеленский, как президент, гарантировал ее выполнение, ведь он обещал это перед выборами. Эксперт отметил, что президент нарушил свое обещание и теперь это может стоить ему политической карьеры.

Пальчевский также высказался против агрессивного разделения Украину на «западный путь» и «восточный путь». По его мнению, уникальное географическое положение дает нашей стране важное преимущество.

«В одну сторону от нас западная цивилизация, а в другую - восточная. Это нужно использовать в своих национальных интересах. И это самая сильная экономическая, социальная, культурная позиция. А те, кто нас делит на сектора, как Берлин после войны, будут отвечать за это перед Богом и перед народом... У нас не должно быть места никакому национализму», - уверен Пальчевский.

Он подчеркнул, что тех, кто пытается выступать за отдельный «донецкий», «львовский» или «крымский» национализм, нужно привлекать к ответственности.

«Единственный лозунг, который я принимаю, - это создание Великой Украины. Во всех смыслах этого слова», - подытожил общественный деятель.

Напомним, Пальчевский раскрыл, каким должен быть Киев: "На каштанах и туях далеко не уедешь".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский раскрыл свои истинные намерения: "Хочу быть не просто политиком, а воплотить в жизнь...".

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский раскрыл украинцам глаза на схемы в НБУ.