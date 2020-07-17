У боржників за валютним кредитам не будуть забирати майно і виселяти з квартир

Це передбачено законопроектом № 3640, який Рада прийняла у другому читанні. За проголосували 349 нардепів. Таким чином мораторій на стягнення майна, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті, було продовжено.

Цей мораторій діє в Україні з 2014 року. Спочатку планувалося, що він буде діяти до набрання чинності закону, який встановить правила погашення заборгованості за валютними кредитами. Вирішити проблему могла кодекс про банкрутство, але, як вважають автори законопроекту № 3640, цього не сталося.

"Кодекс за процедурами банкрутства <...> зовсім не вирішив питання особливостей погашення заборгованості категорії позичальників, зазначених вище (оформили кредити в іноземній валюті. – Ред.), проте скасовує мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті, з 21 жовтня 2020 року", – йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, мораторій був введений після того, як з-за кризи 2008-2009 років і різкого стрибка курсу багато українців не змогли виплачувати валютні кредити.

Зараз споживчі кредити у валюті в Україні заборонені.

Відзначимо також, що Нацбанк виступає за перегляд “кредитних канікул” з-за накопичення дисбалансу в банківській системі внаслідок тривалого карантину.

В. о. голови НБУ Катерина Рожкова зазначила, що навесні підтримував ідею “кредитних канікул”, але тепер вважає, що з переходом до адаптивного карантину питання слід переглянути.

Більш того, за її словами, не всі боржники, які скористалися “кредитними канікулами”, мали фінансові труднощі через пандемії.

В. о. голови НБУ додала, що банки України продовжують виконувати оплату за депозитами, що призводить до вимивання ліквідних коштів з фінансових установ із-за адміністративного регулювання.

Нагадаємо, в березні 2020 року НБУ розіслав своїм підопічним рекомендації по роботі з позичальниками в період карантину. Зокрема, їм було рекомендовано розробити програму «кредитних канікул» для зниження кредитного навантаження.

Крім того, були прийняті два закони. Перший – про підтримку позичальників на період карантину. Він до 30 квітня звільнив від штрафів та пені за прострочення виплат за споживчими кредитами. Це стосується як банківських позик, так і онлайн-кредитів МФО. Багато банки продовжили це рішення на весь період карантину (згідно Постанови КМУ №500 від 17 червня він продовжено до 31 липня 2020р.).

Кредитні канікули – це тимчасова відстрочка платежів по кредиту, що надається позичальнику, із збереженням зобов'язань щодо їх погашення. Простіше кажучи, це «заморозка» кредиту – боржник може якийсь час легально не платити і йому за це нічого не буде.

Проте варто пам'ятати, що відстрочка платежу не означає його скасування. Недоотриману суму банк рівномірно розподілить на виплати або продовжить термін кредитування.

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