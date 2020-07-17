Стало відомо, з якими проблемами зіткнеться гривня після зміни голови НБУ

Про це в ефірі українського телеканалу розповів фінансист Сергій Фурса, пише Politeka.net.

"Те, що відбулося з НБУ в останній місяць, — це "зрада" і найбільший удар по економіці України за багато років. Це удар...", — відреагував аналітик на зміну глави регулятора.

нбу нацбанк

Він також попередив українців про запуск "друкарського верстата" і швидкий стрибок курсу долара по відношенню до національної валюти.

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"Зараз нічого не відбуватиметься — місяць, два. Тому що у нас є високий запас міцності, і зміни, які можуть статися, не відбуваються в один момент. Результат цих змін ми відчуємо через 6-12 місяців. Те ж саме ми проходили при Януковичі. Точно так само почнуть друкувати гроші. Поки що все буде нормально. Ближче до зими гривня поповзе вгору", — попередив Сергій Фурса в ефірі телеканалу.

Підсумовуючи, аналітик заявив, що це відбудеться через зміни в політиці державного регулятора. Фурса не сумнівається, що Україна повинна продовжувати курс НБУ останніх трьох років.

курс валют, обмінник, долар

Варто зазначити, що сьогодні, 17 липня, валюта рекордно зросла. Долар почне торги з неймовірного стрибка: +16,08 грн.

Аналогічна ситуація буде і з курсом євро, торги на міжбанку почнуться з неймовірного +9,81.

Так, НБУ встановив такий курс валют на 17 липня:

100 доларів - 2727, 38 грн;
100 євро - 3112,9 грн.

До цього ми розповідали, що буде з курсом долара після відставки глави НБУ Якова Смолія і чи потрібно зараз бігти в обмінники.

Минулий тиждень запам'ятався поступовим зміцненням гривні, яка намагалася повернути втрати, спровоковані панікою після відставки глави НБУ Якова Смолія.

Проте, як стверджують фахівці, зараз знову стало вигідно купувати валюту, а не продавати.

Більш того, держрегулятор в особі Нацбанку навряд чи вдасться зміцнити національну валюту в найближчому майбутньому.

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