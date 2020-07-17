Стало відомо, з якими проблемами зіткнеться гривня після зміни голови НБУ

Про це в ефірі українського телеканалу розповів фінансист Сергій Фурса, пише Politeka.net.

"Те, що відбулося з НБУ в останній місяць, — це "зрада" і найбільший удар по економіці України за багато років. Це удар...", — відреагував аналітик на зміну глави регулятора.

Він також попередив українців про запуск "друкарського верстата" і швидкий стрибок курсу долара по відношенню до національної валюти.

"Зараз нічого не відбуватиметься — місяць, два. Тому що у нас є високий запас міцності, і зміни, які можуть статися, не відбуваються в один момент. Результат цих змін ми відчуємо через 6-12 місяців. Те ж саме ми проходили при Януковичі. Точно так само почнуть друкувати гроші. Поки що все буде нормально. Ближче до зими гривня поповзе вгору", — попередив Сергій Фурса в ефірі телеканалу.

Підсумовуючи, аналітик заявив, що це відбудеться через зміни в політиці державного регулятора. Фурса не сумнівається, що Україна повинна продовжувати курс НБУ останніх трьох років.

Варто зазначити, що сьогодні, 17 липня, валюта рекордно зросла. Долар почне торги з неймовірного стрибка: +16,08 грн.

Аналогічна ситуація буде і з курсом євро, торги на міжбанку почнуться з неймовірного +9,81.

Так, НБУ встановив такий курс валют на 17 липня:

100 доларів - 2727, 38 грн;

100 євро - 3112,9 грн.

До цього ми розповідали, що буде з курсом долара після відставки глави НБУ Якова Смолія і чи потрібно зараз бігти в обмінники.

Минулий тиждень запам'ятався поступовим зміцненням гривні, яка намагалася повернути втрати, спровоковані панікою після відставки глави НБУ Якова Смолія.

Проте, як стверджують фахівці, зараз знову стало вигідно купувати валюту, а не продавати.

Більш того, держрегулятор в особі Нацбанку навряд чи вдасться зміцнити національну валюту в найближчому майбутньому.

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