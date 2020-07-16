Июль 2020 грозит украинцам инфарктом и обмороками

В метеорологическом прогнозе на июль ждет «сюрприз» - в середине месяца ожидается сильная магнитная буря. Метеоудар будет самым сильным в месяце и самым затяжным – он продлится до 17 июля включительно.

Специалисты отмечают, что метеоудар будет такой силы, что люди начнут чувствовать его влияние еще 14 июля, а плохое самочувствие пройдет только к выходным. Среди симптомов – головокружение, сонливость, учащение пульса, необъяснимую тревожность и перепады настроения.

Общий совет для всех – пить больше чистой воды и уменьшить употребление соли. Также стоит хорошо высыпаться, да и в целом побольше отдыхать.

Кроме того, стоит меньше бывать на солнце: прогулки на свежем воздухе нужно перенести на утренние или вечерние часы. И даже легкая зарядка улучшит кровообращение, стабилизировав общее состояние организма. Акцент стоит сделать на дыхательных упражнениях.

Метеозависимым людям стоит особо внимательно относиться к своему здоровью в этот период. Помните: метеозависимость не только можно, но и нужно лечить. Иначе растет риск возникновения инфаркта, гипертонического криза или инсульта.

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