Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва блиснула фігурою відразу в двох образах в новому кліпі

Так, день тому Даша показала перші кадри з відео на музичну композицію "Талісман", створену разом з популярною групою Курган & Agregat.

У ролику зірка приміряла образи дівчини дев'яностих років, нагадавши всім ретро-діву, а також змінивши зачіску на афро-кучері. Згідно з сюжетом, Даша втратила якийсь талісман, який знаходить учасник Курган & Agregat.

«Бачу пісня і вигляді зайшли… - написала Даша під роликом.

Фанати відразу ж відповіли:

«А Сонечко то кучеряве 😆💛🙌🏻☀️», «Рааааскууудрявый калензяленый ліс густий 🔥», «Чіткі👍і хореографія агонь😘», «Уууу як гарно)))) І скільки зелені навколо❤️🔥🔥🔥», «Навіть не уявляєте шо зі мною робиться від цієї хітяри. Трусе», «Зачіска і пісня 🔥 👏», «Ще як зайшли👍👏👏👏», «Перше фото дуже на ZIVERTпохожа))))».

Також кілька годин тому, Даша презентувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новий уривок з нового кліпу на пісню «талісман». У співпраці з кількома акторами, зірка створила незвичайний хіт цього літа.

Ролик на композицію «Талісман» викликав цілу хвилю обговорень в мережі, адже був знятий в звичному стилі під незвичний поп-трек.

«Освоїли з @selyuki_official нове музичне напрям💔Дивіться у #youtube Запам'ятовуйте культові рухи! #talisman», - написала Даша під новим постом. У новому ролику дівчина приміряла на себе несподіваний наряд ретро-діви.

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