Мама знаменитої співачки Світлани Лободи Наталія здивувала мотивуючими кадрами, засвітивши свою фігуру в спортивному костюмі

Так, кілька годин тому на своїй сторінці в Instagram мама співачки розмістила ролик, продемонструвавши вправу "планка". Причому жінка не тільки здивувала фанатів заняттями спортом, але і підтягнутою фігурою. Як відомо, Світлана багато разів говорила про те, що їй пощастило з генами, коментуючи питання щодо секретів її стрункості.

Схоже, це дійсно правда, адже мама співачки виглядає набагато молодше свого віку. Зазначимо, Наталія Лобода народилася у 1957 році, у шлюбі з Сергієм Лободою вона завела двох красунь-дочок – Світлану і Ксенію.

«Відпочинок відпочинком, а спорт ніхто не відміняв!!! 💪🏼💪🏼 Спасибі нашому спортивному наставнику - Катрусі Кузьменко за наші тренування!!! 🤗🤗», - написала Наталя.

Фанати жінки відреагували відразу:

«Травня ти молодчинка!!!», «Яка спортивна!!! 👍👍», «😍🙏🏻», «Ви молодці👍👏», «Мама як дівчинка», «Я, звісно, нічого проти спорту не маю! Але навіщо Це людям треба? Красиво???Ми повірили вам на слово!», «так тримати 💪🏼».

До цього знаменитість захопила чином у лаконічних чорних брюках, такого ж кольору піджаку, а також топі, під яким не було білизни.

Свої очі Світлана звично приховала за сонцезахисними окулярами, а біляві локони зав'язала в невеликий пучок. Фанати були захоплені настільки спекотним чином Лободи.

«Краса тіла може привабити справжніх шанувальників, але для того, щоб утримати їх потрібно краса душі 😉», - написала співачка.

«Я сьогодні була на спорті 🚴‍♂️🏋️‍♀️», «Як Ви поживаєте, Світлана Сергіївна?🙃», «А у вас вона дуже чиста 💔♥️ це відчувається 😇», «Душевна красуня, підкорить будь-якого😉💘🌼», «Сос*і видно 😂», «Ло-мислитель 🔥», «Ух яка жінка♥️🌟♥️🌟🌷», «Красою тіла залучити, а довжелезними стрункими ногами обхопити і утримати💥», «Красоотка🔥😘», «Eeeeeee yes✅👍🔥".

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