Мама знаменитой певицы Светланы Лободы Наталья удивила мотивирующими кадрами, засветив свою фигуру в спортивном костюме

Так, несколько часов назад на своей странице в Instagram мама певицы разместила ролик, продемонстрировав упражнение "планка". Причем женщина не только удивила фанатов занятиями спортом, но и подтянутой фигурой. Как известно, Светлана много раз говорила о том, что ей повезло с генами, комментируя вопросы, касающиеся секретов ее стройности.

Похоже, это действительно правда, ведь мама певицы выглядит гораздо моложе своего возраста. Отметим, Наталия Лобода родилась в 1957 году, в браке с Сергеем Лободой она завела двух красавиц-дочерей – Светлану и Ксению.

«Отдых отдыхом, а спорт никто не отменял!!! 💪🏼💪🏼 Спасибо нашему спортивному наставнику - Катюше Кузьменко за наши тренировки!!! 🤗🤗», - написала Наталья.

Фанаты женщины отреагировали сразу:

«Мая ты умничка!!!», «Какая спортивная!!! 👍👍», «😍🙏🏻», «Вы молодцы, кожа, как у 16 летней красотки👍👏», «Мама как девочка», «Я конечно, ничего против спорта не имею! Но зачем Это людям надо? Красиво???Мы бы поверили вам на слово!», «так держать 💪🏼».

До этого знаменитость восхитила образом в лаконичных черных брюках, такого же цвета пиджаке, а также топе, под которым не было белья.

Свои глаза Светлана привычно скрыла за солнцезащитными очками, а белокурые локоны завязала в невысокий пучок. Фанаты были восхищены столь жарким образом Лободы.

«Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того чтобы удержать их требуется красота души 😉», - написала певица.

«Я сегодня была на спорте 🚴‍♂️🏋️‍♀️», «Как Вы поживаете, Светлана Сергеевна?🙃», «А у вас она очень чистая 💔♥️ это чувствуется 😇», «Душевная красотка, покорит любого😉💘🌼», «Сос*и видно 😂», «Ло-мыслитель 🔥», «Ух какая женщина♥️🌟♥️🌟🌷», «Красотой тела привлечь, а длиннющими стройными ногами обхватить и удержать💥», «Красоотка🔥😘», «Eeeeeee yes✅👍🔥".

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