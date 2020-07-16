Знаменитий співак Дан Балан захопив своїм вмінням грати на акордеоні

Після того, як співак завершив участь у проекті «Голос», він став вкрай рідко з'являтися перед камерами, а також практично припинив оновлювати профілі в соціальних мережах. Саме тому кожен кадр співака привертає увагу до себе. В цей раз в мережі з'явився оригінальний ролик з виступом Дана з акордеоном в руках (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

З самого дитинства батьки артиста заохочували його заняття музикою, а першим музичним інструментом у його житті став акордеон. Зараз чоловік на ньому не грає, проте періодично згадує «ази».

До речі, чоловік сам пише слова пісень і музику. Тому ролик, де Дано взяв в руки музичний інструмент, і згадав, як у молодості грав, вразив фанатів.

«вміє Жартувати з ним не скучиш, веселий, життєрадісний і дуже талановитий», «Крім того , що знає 5 мов, ще й на різних інструментах грає. Молодець», «Дан ти дуже прикольний і талановитий красень», «Красунчик», «Це ще той циган,супер!!!», «Цукор».

Зазначимо, чутки про роман Тіни Кароль і Дана Балана продовжують інтригувати шанувальників, а незвичайне нібито спільне фото викликало ажіотаж у мережі.

Як відомо, під час останнього сезону пісенного шоу артисти вели себе більш ніж доброзичливо, обіймалися і фліртували у відкриту, жартували про свою любов, танцювали разом і всіляко робили вигляд, що любимо Їх спільний кліп, зроблений спеціально для фіналу шоу "Голос", побив рекорди під час презентації. Однак, після завершення шоу пару разом не бачили.

Тим не менш, фанати зірок сподіваються на їх відносини, створюють спільні фото монтують кліпи. Один з таки кадрів чимало вразив мережа, адже виглядав вельми і вельми правдоподібно.

Шанувальники були розбурхані:

«Здуріти😱Я в шоці , ну це самий реалістичний фотошоп який я коли-небудь бачила👍», «Я думала це реальне фото😍», «Блін я реально подумала що це справжня фотка😱😱 я в шоці😻😻😻😻😻», «Як це круто❤️», «Коли з'являться реальні фотки, ніхто не повірить, після таких якісних робіт 👍 всі будуть думати, що знову фотошоп 😁», «Я теж повірила 😍», «Блін, покажіть оригінал😍», «Щасливі разом!)песель більше всіх!!!», «Моє серденько 💔💔», «Це дуже жорстоко... Непідготовлених може Кіндрат вдарити...».

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