Знаменита артиска Ані Лорак показала яскравий архівний ролик, зроблений під час концерту разом з Григорієм Лепсом

Цього разу Кароліна вирішила не просто показати, як сумує за колишнім часам - до карантину зірка планувала дати цілу серію виступів, але ще й оригінально привітати свого колегу і старого знайомого з днем рожедния.

Співачка, як відомо, виступала з Григорієм Лепсом і вразила не тільки стрункою фігурою в сукні з "битого скла", але ще і силою голосу.

«З Днем народження, дорогий Гриша @gvleps. Здоров'я, гармонії та успіхів у всьому! Одна з найулюбленіших і найбільш знакових пісень для мене – «Дзеркала»», - написала Кароліна.

Ось що відповіли фанати:

«Це просто чудово! 🔥🔥🔥», «Чарівно!!!💐💐💐», «Лепс як жінка верещить так і ранимий як жінка, навіть не фотографується не з ким із простих Людей.Якщо хтось захоче його обійняти він може образитися і піти виїхати», «З Днем народження! ❤️», «Яка ж шикарна пісня 😍❤️ дует на всі часи! З Днем народження, Григорій @gvleps 💛🙏», «Спасибі, Кароліна за цей хіт!!!!! @anilorak 🤗💋💋💋💋💋💋🔥🔥🔥🔥Люблю, пишаюся!!!!!», «Улюблена пісня!😍😍 З днем народження!🎉 @gvleps».

До цього Кароліна показала, як їде на свято в новому іміджі - білий приталений піджак, чорний приталені майка, масивний хрест з безліччю каменів ідеально доповнили її "цибуля". Співачка зав'язала короткосостриженные локони в низький хвіст і залишила кілька коротеньких пасом у звичному стилі біля вух з косою чубчиком.

При цьому після на наступних кадрах Кароліна всіляко покрасувалася в компанії Лєри Кудрявцевої - зірки разом привітали колегу і помиловались формами на камеру. Раніше зірок вже не раз називали "гарячими" за їх ідеальний зовнішній вигляд.

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