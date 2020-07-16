Знаменитая артиска Ани Лорак показала яркий архивный ролик, сделанный во время концерта вместе с Григорием Лепсом

В этот раз Каролина решила не просто показать, как скучает по прежним временам - до карантина звезда планировала дать целую серию выступлений, но еще и оригинально поздравить знаменитого коллегу и старого знакомого с днем рожедния.

Певица, как известно, выступала с Григорием Лепсом и впечатлила не только стройной фигурой в платье из "битого стекла", но еще и силой голоса.

«С Днём рождения, дорогой Гриша @gvleps. Здоровья, гармонии и успехов во всем! Одна из самых любимых и знаковых песен для меня – «Зеркала»», - написала Каролина.

Вот что ответили фанаты:

«Это просто великолепно! 🔥🔥🔥», «Очаровательно!!!💐💐💐», «Лепс как женщина визжит да и ранимый как женщина, даже не фотографируется не с кем из простых Людей.Если кто то его захочет обнять он может обидиться и уйти уехать», «С Днём рождения! ❤️», «Какая же шикарная песня 😍❤️ дуэт на все времена! С Днём рождения, Григорий @gvleps 💛🙏», «Спасибо, Каролина за этот хит!!!!! @anilorak 🤗💋💋💋💋💋💋🔥🔥🔥🔥Люблю, горжусь!!!!!», «Любимая песня!😍😍 С днём рождения!🎉 @gvleps».

До этого Каролина показала, как едет на праздник в новом имидже - белый приталенный пиджак, черная приталенная майка, массивный крест с множеством камней идеально дополнили ее "лук". Певица завязала короткосостриженные локоны в низкий хвост и оставила пару коротеньких прядей в привычном стиле возле ушей с косой челкой.

При этом после на следующих кадрах Каролина всячески покрасовалась в компании Леры Кудрявцевой - звезды вместе поздравили коллегу и помиловались формами на камеру. Ранее звезд уже не раз называли "горячими" за их идеальный внешний вид.

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