Курс валют в Україні 17 липня не залишить спокійним нікого, долар і євро влаштують справжню розправу над гривнею
Про це повідомляє Politeka.
Так, долар почне торги з неймовірного стрибка: +16,08 грн. Більш того, в національному регуляторі уточнили, що вага валюта встигла набрати ще до вчорашнього полудня, однак до кінця дня гривня зуміла відіграти кілька пунктів.
Аналогічна ситуація буде і з курсом євро, Торги на міжбанку почнуться з неймовірного +9,81.
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Курс валют від Національного банку на 17 липня:
100 доларів 2727, 38 грн;
100 євро — 3112,9 грн.
Відігратися гривня вирішить на російській національній валюті: 3,8275 грн за десять рублів.
За прогнозом фахівця, курс долара на цьому тижні буде коливатися в межах 27 гривень/$.
Проте, як стверджує Тарас Котович, на ринку також можливі відхилення до 30 копійок в обох напрямках.
"Головний фактор, що впливає на ринок, - призначення нового голови НБУ, тому вагомим буде як оприлюднення кандидатури, так і голосування у Верховній раді", - попередив фінансовий аналітик простих українців.
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