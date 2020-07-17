Курс валют в Україні 17 липня не залишить спокійним нікого, долар і євро влаштують справжню розправу над гривнею

Про це повідомляє Politeka.

Так, долар почне торги з неймовірного стрибка: +16,08 грн. Більш того, в національному регуляторі уточнили, що вага валюта встигла набрати ще до вчорашнього полудня, однак до кінця дня гривня зуміла відіграти кілька пунктів.

Аналогічна ситуація буде і з курсом євро, Торги на міжбанку почнуться з неймовірного +9,81.

Курс валют від Національного банку на 17 липня:

100 доларів 2727, 38 грн;

100 євро — 3112,9 грн.

Відігратися гривня вирішить на російській національній валюті: 3,8275 грн за десять рублів.

До цього ми наводили слова економічного аналітика Тараса Котовича про те, що буде з курсом долара на цьому тижні.

За прогнозом фахівця, курс долара на цьому тижні буде коливатися в межах 27 гривень/$.

Проте, як стверджує Тарас Котович, на ринку також можливі відхилення до 30 копійок в обох напрямках.

"Головний фактор, що впливає на ринок, - призначення нового голови НБУ, тому вагомим буде як оприлюднення кандидатури, так і голосування у Верховній раді", - попередив фінансовий аналітик простих українців.

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