31-річна українська модель Міла Кузнєцова, видатний бюст якої відзначили в Національному реєстрі рекордів України, спокусила пляжним образом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в салатовому купальнику з легкими оборочками, який легко уміщає настільки пишні форми, завдяки своєму незвичайному дизайну.

Дівчина позувала на березі. На задньому тлі виднівся міст. Красуня прийняла зухвалу позу, поставивши руку на пояс, і грайливо подивилася в камеру. Її груди ледь не "вистрибнули" з занадто відкритого декольте, що, втім, тільки розохотило публіку.

"Скільки про себе не розповідай, за спиною розкажуть цікавіше! 🤗🤪", - поділилася своїми думками модель.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, погодившись з Мілою, що краще нікого не слухати і бути самим собою.

"Вау, ти така гарна, моя люба, я люблю тебе❤️❤️"

"Не думали про те, щоб зменшити груди?"

"Шикарне фото, ви виглядаєте просто незрівнянно🔥"

"Не звертайте на них уваги, це просто заздрісні дріб'язкові люди"

"Краса яка"

"Ода, ці розмови мене якщо чесно, мотивують бути ще краще 😁😁"

"Ви еталон краси для дуже багатьох людей !!🌹"

"Тобі йде такий колір"

Раніше ми повідомляли, Кузнєцова поділилася кадрами із заходу з реєстрації рекорду, який їй присвоєно, як власниці найбільшого натурального бюста. Модель покрутилася в купальнику і парео з "леопардовими" нотками.

"Ставтеся до життя простіше. Кінець історії", - коротко підписала зірка кадри.

Також ми писали, як Міла розбурхала гарячим фото в басейні. Дівчина сиділа по груди у воді, виставивши свої "айсберги", одягнені в квітчастий бікіні.

Нагадаємо, українка з 13-м розміром грудей виставила напоказ неприкриті булочки

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