43-річна актриса "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Олена Кравець розбурхала спокусливими вигинами

Як передає Politeka.net, рідкісне фото красуні з'явилося на її фан-сторінці в Instagram, на якому Олена постала в чорній відвертій сукні.

Вбрання як найкраще підкреслило струнку фігуру артистки, виділивши всі найапетитніші місця. Кравець обперлась "м'яким місцем" на стіл, повернувшися до камери спиною. Зірка знає, як привернути увагу публіки. Олена доторкнулася рукою до волосся, кинувши грайливий погляд через плече.

Користувачі кинулися захоплюватися красою артистки, не скуплячись на компліменти.

"Ах, яка....❤️😍"

"Ну , що, сказати Красотуля!"

"🔥дуже красива жінка❤️"

"Лєнчик! вау🎆"

"Красуня не впізнати ❤️❤️❤️😍"

Раніше ми повідомляли, Кравець здивувала поєднанням червоного і блакитного кольорів у вбранні. Так, артистка з'явилася на одному з опублікованих у соцмережі знімках, в топі морквяно-червоного кольору і блакитній спідниці з коричневим шкіряним поясом. Артистка зачарувала публіку голлівудською посмішкою, зібравши волосся ззаду.

"Чарівна😍😍😍", - так підписано фото.

Крім того, ми писали, що Кравець сфотографувалася з шанувальником, якого випадково зустріла на відпочинку. Вони стояли спиною до дивовижного горного пейзажу. Олена була вдягнена в простий і комфортний одяг, а також сонцезахисні окуляри. Через сильний вітер волосся артистки так і норовило розлетітися в різні боки, тому Кравець притримувала його рукою.

«Добрий ранок з гір», - йдеться в підписі до фото.

Нагадаємо, блакитний в поєднанні з червоним: Олена Кравець з "Квартал 95" на випадковому фото вразила красою.

Як повідомляла Politeka, з'явилося рідкісне фото Олени Кравець з "Квартал 95" у спокусливій комбінезоні.

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