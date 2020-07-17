Деякі зірки мають свої секрети, і насправді зовсім не ті, ким здаються на перший погляд

Думається, деякі зірки не блищать розумом, але насправді вони зовсім недурні люди. Деякі зірки не тільки вже мають вищу освіту, а й ось-ось отримають другі дипломи.

Почнемо з російської співачки і телеведучої Ольги Бузової. Красуня будує імідж дурненької дівчини, але мало хто знає, що вона отримала червоний диплом на факультеті СПбГУ, пише домівка. Зірка за першою освітою географ.

Ставши популярною, Ольга вирішила отримати другу освіту і вступила на факультет психології.

До речі, телеведуча також вільно володіє англійською мовою.

Російський співак Микола Басков отримав диплом у Російської академії музики ім. Гнесіних. Після цього він поступив в аспірантуру, де захистив кандидатську дисертацію на тему «Специфіка перехідних нот для голосів. Посібник для композиторів».

У 2010 році артист поступив у МДУ, на факультет держуправління.

Російську балерину Анастасію Волочкову нерідко називають "фріком". Проте зірка не тільки відмінно знає англійську мову, але також має дві вищі освіти.

Знаменитість навчалася в Академії російського балету ім. А. Я. Ваганової. Після того, як артистка народила дочку, вона вирішила здобути ще одну освіту і вступила у Вищу школу економіки за спеціальністю «менеджмент». Це допомогло зірці відкрити свою школу.

Солістка групи "Фабрика" Саша Савельєва отримала два дипломи про вищу освіту, вступивши у два музичних внз — «Гнесинку» і Московський державний інститут імені Шнітке.

Також красуня вирішила стати продюсером, для чого знову подала документи в рідний вуз.

Всіма улюблена артистка Наталія Варлей надійшла в Вище театральне училище імені Щепкіна, а також закінчила Літературний інститут ім. Горького 1990 року. Так що Варлей ще й дипломований поет.

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