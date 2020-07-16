Через величезний дефіцит у Пенсійному фонді частина українців може залишитися без виплат

Частину пенсій вирішили скасувати, передає "Finance.ua".

Так, в ПФУ хочуть зменшити кількість тих, хто має право на достроковий вихід на пенсію.

Нововведення набуде чинності після запуску нової пенсійної реформи, яка набуде чинності на початку 2021 року.

Перш за все хочуть скоротити кількість одержувачів пільгових пенсій, які виходять на пенсію достроково. Крім того, багато українці більше не зможуть отримати пенсію за вислугу років – така можливість залишиться тільки для оченьузкого кола осіб.

Ці витрати покривають виключно за рахунок держбюджету, а так як коштів не вистачає і українців хочуть перевести на накопичувальну пенсійну систему, то на державу розраховувати особливо не можна.

Щоб скоротити витрати, в Україні буде продовжувати рости і пенсійний вік для жінок, і пенсійний стаж. Вже з 2021 року, щоб вийти на пенсію, українцям потрібно буде накопичити мінімум 28 трудових років. І ця цифра з кожним роком буде збільшуватися, поки в 2028 році мінімальний пенсійний стаж не складе 35 років.

Нагадаємо, Кабінету Міністрів України довелося збільшити дотації Пенсійного фонду. Таке рішення було прийнято в середу, 8 липня.

Було виділено 29,7 млрд гривень з держбюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України. Ці гроші знадобилися, щоб виконати постанову Кабміну про підвищення виплат.

Однак це не особливо допомогло. Так, нардеп від партії «Слуга народу» Галина Янченко попередила, що проблеми з виплатами пенсій можуть все одно виникнути. Справа в тому, що в поточному році бюджет стикається з піковим навантаженням.

При цьому в Раді запевняють, що хоча дефіцит бюджету і серйозний, але до кінця 2020 року коштів має вистачити.

Нагадаємо, пенсії та доплати українцям знову перерахували, названа сума: хто і коли зможе отримати гроші.

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