Українська співачка MARUV закликала під провокаційним кліпом слухати її пісні на російській платформі шведського музичного сервісу Spotify

Як відомо, кілька днів тому стрімінговий сервіс запустив відкрив доступ до музичного контенту на території України. З цього приводу зірки тут же закликали слухати їх сторінки на даній платформі.

Проте фанати Анни виявилися збентежені тим, що Maruv не повідомила про те, як її сторінку українцям.

"Вітаю всіх з запуском Spotify Russia. Підписуйтесь на мій плейлист This Is Maruv", – написала співачка під роликом, в якому позувала в незвичайному сукню, приховує її форми однієї сіточкою.

"В нашому світі мільйон речей, які нас роз'єднують. Ми можемо розмовляти на різних мовах, сповідувати різні релігії, бути різних націй, кольорів шкіри, мати різну сексуальну орієнтацію. Музика – це єдина сила, яка нас об'єднує", – заявила співачка, але нарвалася на критику з-за неоднозначною підтримки РФ.

Як відомо, Анну критикують за її постійні концерти в РФ, а також гастролі містами країни-агресора.

Не так давно співачка розповіла, як переживала карантин, як скасувала частину концертів з-за нього і як тперь проходять її будні. Займаючись підготовкою до эпичному поверненню, схоже, Ганна не щадить себе і колег. Завдяки своїм танців виступи Корсун дуже приваблюють аудиторію, тому дівчина займається з командою чи не кожен день.

Нещодавно також Ганна в чорних велосипедках і чорній майці блиснула розтяжкою на одному з тренувань. Дівчина показала, як танцює з колегами і не соромиться природного і кілька змученого виду.

Потім Ганна продемонструвала свою майстерність акробатики - з легкістю сіла на шпагат, підкресливши, що займатися треба з обережністю. Перед тим, як виконувати свої трюки, Анна не раз відзначала, що багато тренувалася і навіть худла для виконання деяких акробатичних елементів.

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