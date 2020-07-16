Известная балерина Анастасия Волочкова показала лишнее в полупрозрачном черном платье

В этот раз, несколько часов назад, балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм целую серию снимков, на которых позировала в совершенно новом образе. Примерив черное полупрозрачное платье в сеточку, балерина выглядела весьма вызывающе, ведь декольте звезды также было слишком открытым, пишет Politeka.net.

Балерина рассказала, что праздновала день рождения замечательной подруги Юлии Калгановой.

"Она замечательный человек и художник. В моем доме есть картины, написанные ею. Я счастлива дружить с ее семьей.🙏", - рассказала Волочкова, подчеркнув, что также она встретилась с актрисой Анастасией Макеевой.

«Здорово, когда Наша Хозяюшка по дому Лолочка может и платье выбрать, и волосы уложить и дом содержать в чистоте и уюте. И по духу оставаться близким человеком.🦢 Лолочка мама уже троих детей, которые счастливо живут в нашем доме. 🌺 Это же так замечательно делиться добротой. И я всегда дорожила и дорожу теми людьми в моей жизни, кто принял в ней любое доброе и светлое участие.🙏😊», - также написала Анастасия, хвастаясь убранством дома вокруг белых роз.

До этого балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм серию кадров, сделанных на отдыхе вместе с матерью. Как известно, Анастасия, несмотря на любовь к хвастовству, крайне редко говорит о семье, чтобы не нарваться на волну критики. При этом ранее балерина находилась в тяжелых отношениях с матерью и старалась даже не говорить о ней. Поэтому, новые фото звезды в компании близкого человека немало удивили сеть

Так, изначально Волочкова отметила, что к ней приехала любимая мама и она отправилась встречать ее на вокзал. Затем балерина похвасталась своей квартирой в центре города.

«Мы еще зашли в Петровский монастырь и погуляли во дворике дома, где я гуляла с коляской Аришиной после ее рождения, когда она была маленькой», - рассказала днем ранее балерина.

После заявила, что им с матерью есть что вспомнить, ведь они «много прошли и много вместе выстояли». Затем Волочкова поделилась кадром из ресторана, поразив видом матери. Женщина с золотистыми волосами выглядела весьма молодо и ухоженно.

«Встречаясь с мамой мы любим посещать любимый ресторанчик🥬 Мы с мамой во многом похожи😊», - написала под новым фото Волочкова.

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