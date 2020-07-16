У Верховній Раді ухвалили проект закону про нові покарання

Так, 14 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 3301 «Про внесення змін до кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом».

Документ пропонує викласти у новій редакції статтю 290 Кримінального кодексу, згідно з яким посилюється відповідальність за підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи. Як покарання за таке правопорушення пропонується ввести штраф від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

У чинній редакції подібне порушення тягне за собою штраф у розмірі від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз 2550 - 4250 грн.) або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років.

Ідентифікаційний номер ТЗ — це номерна панель з ідентифікаційним номером ТЗ, номери (номерні таблички) двигуна, кузова чи шасі (рами) транспорту.

Зазначимо, про штрафи за порушення ПДР в Україні можна дізнатися такими способами:

Через смс-повідомлення, яке надійде на телефон.

Через додаток "Дія".

На сайті МВС є електронний кабінет водія.

На самому сайті МВС без входу в кабінет.

Телеграм-бот "Штрафи ПДР".

Також суму штрафу можна дізнатися в "Приват24" в розділі "Платежі".

Лист зі штрафом прийде на пошту.

Від прикордонників, коли водій буде залишати Україну.

Одним з п'ятіркою распространенніх порушень є превішение швидкості. При перевищенні встановлених обмежень більш ніж на 20 кілометрів на годину, але не більше 50 кілометрів на годину – 255 гривень.

510 гривень штрафу – при перевищенні обмежень швидкості руху більш як на 50 кілометрів на годину.

Штраф зменшується на 50%, якщо його сплатити протягом 10 банківських днів з моменту отримання ухвали.

Нагадаємо також, з 1 червня в Україні діє автоматична фіксація порушень ПРАВИЛ дорожнього руху. З тих пір на рахунку казначейства надійшло 31 мільйон 908 тисяч 746 гривень.

Нагадаємо, Зеленський зробив термінове заяву про резонансне ДТП, згадавши скандальний закон.

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