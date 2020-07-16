В Верховной Раде приняли проект закона о новых наказаниях

Так, 14 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3301 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством».

Документ предлагает изложить в новой редакции статью 290 Уголовного кодекса, согласно которой усиливается ответственность за подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели. Как наказание за такое правонарушение предлагается ввести штраф от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17000 - 20 400 грн), или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

В действующей редакции подобное нарушение влечет за собой штраф в размере от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 2550 - 4250 грн) или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Идентификационный номер ТС — это номерная панель с идентификационным номером ТС, номера (номерные таблички) двигателя, кузова или шасси (рамы) транспорта.

Отметим, о штрафах за нарушение ПДД в Украине можно узнать такими способами:

Через смс-сообщение, которое поступит на телефон.

Через приложение "Дия".

На сайте МВД есть электронный кабинет водителя.

На самом сайте МВД без входа в кабинет.

Телеграм-бот "Штрафы-ПДД".

Также сумму штрафа можно узнать в "Приват24" в разделе "Платежи".

Письмо со штрафом придет на почту.

От пограничников, когда водитель будет покидать Украину.

Одним из саміх распространенніх нарушений является превішение скорости. При превышении установленных ограничений более чем на 20 километров в час, но не более 50 километров в час – 255 гривен.

510 гривен штрафа – при превышении ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час.

Штраф уменьшается на 50%, если его оплатить в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Напомним также, с 1 июня в Украине действует автоматическая фиксация нарушений ПДД. С тех пор на счета казначейства поступило 31 миллион 908 тысяч 746 гривен.

Напомним, Зеленский сделал срочное заявление о резонансном ДТП, упомянув скандальный закон.

Как сообщала Politeka, Зеленский подписал скандальный закон, ключевые детали: какие проблемы светят украинцам.

Также Politeka писала, что штрафы до 50 тысяч и лишение прав: в Украине ввели жесткие наказания для водителей.