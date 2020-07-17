Відома модель Сьюзі Кортес показала жаркий образ, порадувавши фанатів

На фото Сьюзі позувала в прозорій білизні з мотузочок, а образ доповнила туфлями на високому підборі. Красуня розташувалася на ліжку в соковитій позі, потягнувши за мотузку, роблячи фотографію максимально гарячою. Кортес вирішила залишити волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Стильна і функціональна. Промінчик дуже хороший", "Ти моя мрія", "Красива жінка", "Дуже крута ваша фігура. Вітаю", "Я люблю тебе", "Bella".

Раніше ми повідомляли, що модель Сьюзі Кортез блиснула формами в крихітних шортиках.

Так, модель позує в крихітному топі і шортах, демонструючи розкішну фігуру просто на вулиці, демонструючи неймовірну красу. Уточнимо, що на обличчі знаменитості красується маска, а на задньому фоні ходять люди.

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес показала себе у всій красі.

На кадрах красуня позує в те, що можна назвати купальником з мотузочок. Тканина практично ніяк не прикрила тіло зірки, яка грала своїм тілом на тлі тренажерів в качалці.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць Сьюзі Кортес скинула ліфчик і приголомшила розміром

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