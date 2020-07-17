Відома модель Сьюзі Кортес показала жаркий образ, порадувавши фанатів

На фото Сьюзі позувала в прозорій білизні з мотузочок, а образ доповнила туфлями на високому підборі. Красуня розташувалася на ліжку в соковитій позі, потягнувши за мотузку, роблячи фотографію максимально гарячою. Кортес вирішила залишити волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

View this post on Instagram

Sign up my exclusive private platform to have full pack without censure 🔥🔥 https://onlyfans.com/suzycortez

A post shared by 𝙎𝙪𝙯𝙮 𝘾𝙤𝙧𝙩𝙚𝙯 (@suzycortezoficial) on

Популярні новини зараз

Масштабне скасування пенсій: у Пенсійному Фонді вже вирішили, кого залишать без грошей

Невістка Пугачової влаштувала гарячу фотосесію без одягу: "Дівчина неземної краси!"

Рідкісне фото Софії Ротару з чоловіком потрапило в мережу, такою щасливою її давно не бачили: "Красива пара"

Пора бігти в обмінники, українців попередили: "Найближчим часом курс долара..."
Показати ще

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі: 

"Стильна і функціональна. Промінчик дуже хороший", "Ти моя мрія", "Красива жінка", "Дуже крута ваша фігура. Вітаю", "Я люблю тебе", "Bella".

Раніше ми повідомляли, що модель Сьюзі Кортез блиснула формами в крихітних шортиках.

Так, модель позує в крихітному топі і шортах, демонструючи розкішну фігуру просто на вулиці, демонструючи неймовірну красу.  Уточнимо, що на обличчі знаменитості красується маска, а на задньому фоні ходять люди.

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес показала себе у всій красі.

На кадрах красуня позує в те, що можна назвати купальником з мотузочок. Тканина практично ніяк не прикрила тіло зірки, яка грала своїм тілом на тлі тренажерів в качалці.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць Сьюзі Кортес скинула ліфчик і приголомшила розміром 

Також Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць похвалилася "титулом" в білизні з мотузочок

А ще Politeka повідомляла, що пустотлива господиня найкрасивіших сідниць блиснула формами без білизни і у рваних колготках