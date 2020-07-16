Російський співак Микола Басков поділився несподіваним відео із зіркою шоу "Орел і решка" Настею Івлєєвою

43-річний артист з'явився перед камерою у молодіжному джинсовому костюмі з яскравими нашивками. В парі з Настею https://www.instagram.com/p/CCTPfxJHhB3/ Басков під пісню "Дівчинка-космос" синхронно виконав танець, що імітує гру на саксофоні і розпивання спиртних напоїв. Відео безумства "натуральний блондин" розмістив на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Кадри викликали неоднозначну реакцію у прихильників, хтось підтримав артистів, хтось уїдливо пожартував, а хтось і зовсім вирішив відписатися.

"Ніколаша, скільки тобі рочків", "Нісенітниця повна", "пішов по руках...🤔😭", "Саксофончик позичити😁?", "Так, Настя вогонь, а ви взагалі гримуча суміш 🔥🔥🔥", "Миколка мені за тебе страшно", "Так нуууу, такий талант,витрачати на дурниці,сміховинно! Микола не втрачайте себе!" "Навіщо, Микола до рівня Івлєєвої опустився? Що не робить карантин🤣", "😑деградація", "Алкогольна тема повністю розкрита )", "Палата номер 6...Коля я не вірю ,що тобі це подобається👎", — написали Баскову в коментарях.

Варто відзначити, що останнім часом Микола Басков став часто записувати гумористичні ролики. Раніше він записав відео з горілкою і чорними зубами, яким налякав шанувальників.

Також співак опублікував відео, на якому вирішив презентувати свій «новий будинок». Басков заліз у маленький будиночок, з якого почав віщати про те, що нарешті виплатив іпотеку. Таким чином співак вирішив розсмішити своїх шанувальників. Під постом відписався російський комік Максим Галкін, який любить знімати подібні мініатюри. Він заявив, що Баскову пощастило і запитав, де саме той відпочиває.

Нагадаємо, Настя Івлєєва з "Орла і Решки" стрімко втрачає груди, зірка не змогла мовчати.

Як повідомляла Politeka, Басков після горілки ошелешив новою витівкою, Галкін не витримав: «Скоро розкабаніє, як свиня».

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