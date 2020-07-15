Солістка групи "Неангели" Вікторія Смеюха показала, як проводить час на відпочинку

Про це пише Politeka.net.

Жаркі фото в одному ніжному купальнику популярна співачка опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Зокрема, на знімках Вікторія Смеюха позує в монокіні кольору "пилової троянди" на тлі прозорого узбережжя і білосніжного пляжу.

"Якби життя повернуло вас в минуле, захотіли б ви змінити хід своєї долі і виправити помилки минулого? Давайте філософствувати.

Відповідайте самі і відмітьте ваших друзів. Нехай теж дадуть відповідь на це питання", - підписала популярна співачка жаркі знімки в своєму Instagram.

Відвертий пост припав до душі шанувальникам, які залишили десятки захоплених коментарів під публікацією.

"Богиня....як з обкладинки світового глянцю", "Красуня", "Боже, яка красуня", "Так, іноді хочеться повернутися і змінити… але я це пережила, зробила висновки… живу далі. Головне не втрачати себе, бути в оточенні гарних людей, бути щасливою!", "Моя богиня краси, посилаю тобі мою любов", "Прекрасна", "Набиті шишки, досвід отриманий! Тільки іти далі! І нічого озиратися назад! Ми є те, що робили для себе в минулому)", - написали вони під постом української співачки.

Раніше ми повідомляли про те, що Вікторія Смеюха показала, як разом зі своєю племінницею Лізою купувалася в річці.

«Покатай мене велика черепаха... Вчора ще в морі пірнала, зараз на дачі з Лізою хлюпалася, а вже сьогодні ввечері буду купатися в оваціях глядачів. Ех! Благодать. А як проходить ваше літо?», - підписала фото вона.

Нагадаємо, солістка групи «Неангели» показала свої ідеальні форми.

Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха показала фігуру в купальнику.

Також Politeka писала, солістка групи "Неангели" Вікторія з'явилася в дуже відвертому образі.