Солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха показала, как проводит время на отдыхе
Об этом пишет Politeka.net.
Жаркие фото в одном нежном купальнике популярная певица опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.
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В частности, на снимках Виктория Смеюха позирует в монокини цвета "пыльной розы" на фоне прозрачного побережья и белоснежного пляжа.
"Если бы жизнь вернула вас в прошлое, захотели бы вы изменить ход своей судьбы и исправить ошибку прошлого? Давайте пофилософствуем. Ответьте сами и отметьте ваших друзей. Пусть тоже ответят на этот вопрос", - подписала популярная певица жаркие снимки в своем Instagram.
Откровенный пост пришелся по душе поклонникам, которые оставили десятки восторженных комментариев под публикацией.
"Богиня....как с обложки мирового глянца", "Красотка", "Боже, какая красавица", "Да, иногда хочется вернуться и изменить… но я же это пережила, сделала выводы… живу дальше. Главное не терять себя, быть в окружении хороших людей, быть счастливой!", "Моя богиня красоты, посылаю тебе мою любовь", "Прекрасна", "Шишки набиты, опыт получен! Идти только дальше! И нечего оборачиваться назад! Мы есть то, что делали для себя в прошлом)", - написали они под постом украинской певицы.
Ранее мы сообщали о том, что Виктория Смеюха показала, как вместе со своей племянницей Лизой покупалась в речке.
«Покатай меня большая черепаха... Вчера ещё в море ныряла, сейчас на даче с Лизой плескалась, а уже сегодня вечером буду купаться в овациях зрителей. Эх! Благодать. А как проходит ваше лето?», - подписала она фото.
Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы.
Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе.