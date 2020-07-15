Популярна співачка Ані Лорак з друзями запалила під хіти Вєрки Сердючки і групи KAZKA

Так, в мережі з'явилися несподівані кадри із святкування дня народження подруги Лорак, зірковох стилістки-перукаря Наталії Фомічової, пише Рoliteka.net.

На одному з відео, знятих під час урочистостей, розпатлана Кароліна сидить за столом разом з подругою і голосно підспівує "Все будет хорошо" Вєрки Сердючки, прихлопуючи в долоні.

При цьому на наступних кадрах Ані всіляко покрасувалася у компанії Лери Кудрявцевої, колишньої коханої Сергія Лазарєва, з яким самій Лорак вже давно приписують любовний роман. Зірки разом привітали колегу і покрутилися на камеру під хіт групи KAZKA "Плакала".

Зазначимо, перед цим Ані Лорак показала, як їде на свято в новому іміджі - білий приталений піджак, чорна приталена майка, масивний хрест з безліччю каменів ідеально доповнили її "лук". Співачка зав'язала короткозістрижені локони в низький хвіст і залишила кілька коротеньких пасом у звичному стилі біля вух з косим чубчиком.

Нагадаємо, Ані Лорак в короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак засвітила схудлу фігуру в порожньому спортзалі, скоро одні кістки стирчатимуть.

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