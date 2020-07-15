Такой певицу давно не видели

Популярная певица Ани Лорак с друзьями зажгла под хиты Верки Сердючки и группы KAZKA

Так, в сети появились неожиданные кадры с празднования дня рождения подруги Лорак, звездной стилистки-парикмахера Натальи Фомичевой, пишет Рoliteka.net.

На одном из видео, снятых во время торжества, растрепанная Каролина сидит за столом вместе с подругой и громко подпевает "Все будет хорошо" Верки Сердючки, прихлопывая в ладоши.

При этом на следующих кадрах Ани всячески покрасовалась в компании Леры Кудрявцевой, бывшей возлюбленной Сергея Лазарева, с которым самой Лорак уже давно приписывают любовный роман. Звезды вместе поздравили коллегу и покрутились на камеру под хит группы KAZKA "Плакала".

Отметим, перед этим Ани Лорак показала, как едет на праздник в новом имидже - белый приталенный пиджак, черная приталенная майка, массивный крест с множеством камней идеально дополнили ее "лук". Певица завязала короткосостриженные локоны в низкий хвост и оставила пару коротеньких прядей в привычном стиле возле ушей с косой челкой.

Напомним, Ани Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале, скоро одни кости торчать будут.

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото.