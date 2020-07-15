Известная певица Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой в красивом платье

Звезда уже несколько дней проводит на отдыхе в Греции, откуда активно публикует фото и видео, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка предстала в черно-белом платье, похожем на халат.

Красотка подчеркнула тонкую талию черным пояском. Глубокое декольте прибавило образу пикантности.

Певица выставила из откровенного разреза платья длинную ножку.

Завершили образ звезды очки, украшение на шее и красный маникюр.

Артистка закинула пышную копну волос набок и стояла прямо к камере. За ней виднелись невероятные виды на воду и яхты.

"Люблю это место так сильно....😇 здесь было столько встреч....случайных и не только 😁 А как проводишь этот день ты??", - поинтересовалась красотка.

За два часа пост собрал почти 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Загадочная загадка👻 фотка нереальная, как и Вы)", "Шикарная😍", "так сильно вас люблю 🤤💖", "Красивая вы девушка , Светлана, и поете классно !👍👍👍", "На море)", "👍 Света Лобода ты удивительная !", "Сергеевна знакомое место напомните. А вы как классно смотритесь на фоне моря ох душа кровью обливается👏👏👏", "Деловая 😁🔥🤩🤩🤩🌸🌸🌹", "Красотуличка ❤️❤️😍😍😍😍😍😍😘😘", "Лободуся вы самая лучшая и такая классная👍👍👍❤❤❤😘😘😘😘😘", - написали пользователи сети.

Напомним, Светлана Лобода много работает над собой, правильно питается, ухаживает за телом и занимается в спортзале практически каждый день.

Поэтому откровенный ролик звезды, представленный в Инстаграм вызвал ажиотаж в сети. На кадрах Светлана шагает "от бедра" спиной к объективу. Кадры собрали множество слов фанатов.

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