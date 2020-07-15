Знаменита українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників жарким фото в топіку

Зірка активно веде свою сторінку в Instagram, де викладає різні фото, пише Politeka.net. Так, на одному з останніх кадрів зірка з'явилася в маленькому топі на тонких бретельках.

Велике декольте притягувало погляд, до того ж красива прикраса, що спускається до грудей, додала більшого акценту.

Співачка одягла спортивні штани з металевим відблиском. Свої кучері Настя забрала у високий хвіст, вона дивилася в камеру, відкривши губи.

В пості Настя поцікавилася у підписників, що робить їх щасливішими. Красуня попросила написати хоча б 10 пунктів, а далі проаналізувати їх.

"Я впевнена, що багато з цих пунктів можна зробити вже в ці вихідні! ✨відправитися в міні-подорож до річки або озера біля свого міста або поїхати в сусіднє місто, де ви ще жодного разу не були. ✨ організувати пікнік для всієї сім'ї, подарувати близьким щось без приводу. ✨ а сьогодні ввечері можна порадувати себе, включивши улюблений трек і потанцювавши під нього", - запропонувала зірка.

За годину пост зібрав понад 49 тисяч лайків і багато коментарів:

"Скільки сексу в цьому фото, Настя ти ліки від імпотенції", "найкрасивіша 😍😍😍😍😍😍", "Шикарна чіка! Привіт з Сіднея - у нас вже за північ!", "Ти просто кайф 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", " Яка гарна", "Моя улюблена Настюша. Неймовірна. Красива. Талановита. Цілеспрямована. 💋💋💋💋", "Ти дуже гарна😍😍", "Ти дуже красива і сексуальна ,можна закохатися❤️❤️❤️❤️❤️", "Ви найкраща красуня на українській сцені,і не тільки👌👏❤️".

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