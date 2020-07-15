Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва викликала несподіваний ажіотаж у мережі новим кліпом

Так, цього разу, кілька годин тому, Даша презентувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новий уривок з нового кліпу на пісню «Талісман». У співпраці з кількома акторами, зірка створила незвичайний хіт цього літа (щоб переглянути повну версію кліпу, доскрольте сторінку до кінця).

Так, ролик на композицію «Талісман» викликав цілу хвилю обговорень в мережі, адже був знятий в звичному стилі під незвичний поп-трек.

«Освоїли з @selyuki_official нове музичне напрям💔Дивіться у #youtube Запам'ятовуйте культові рухи! #talisman», - написала Даша під новим постом. У новому ролику дівчина приміряла на себе несподіваний наряд ретро-діви.

«Пряма дорога на Євробаченні!!!😂👏👏», «Яка ж ви тільки 👍🔥, коли трек вийде ?)», «Краща пісня цього літа 😂🤗», «Танці😂», «Не можу перестати слухати 😍», «Таке відчуття, що з часів «території А» нічого не змінилося в Укр музики 🤣», «Техно90-х!!!», «Назва пісні: Курган & Agregat ft. Даша Астаф'єва – Талісман», «Якщо б зараз виходила Територія А на ictv, то цей хіт, очолила хіт-парад. Спасибі, що повернули в дитинство!», «Культові рухи 🤟🏻агонь 🔥🔥🔥💫💃🏻💃🏻💃🏻🌈💙» "Даша, я не можу словами передати яка ти класна🔥 і не тільки зовні, але і в умінні бути на приколі і тонко відчувати життєвий вайб креативних талановитих хлопців! 👏».

До цього ми розповідали що легендарна українська співачка, модель і акторка Даша Астаф'єва блиснула ідеальними ногами в міні-сукню

«Літо. Саме час сяяти і піклуватися про свою шкіру з задоволенням», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Астаф'єва розповідає шанувальникам про косметику, яку вважає за краще користуватися. Сам пост вона супроводжувала яскравим знімком у міні-плаття, яке підкреслювало відразу дві її гордості: пишні груди і ідеальні ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Багато з них висловили слова захоплення пишними формами зірки, а також сміливою ідеєю Астаф'євої.

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі

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