Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - і переможниця проекту Даша Ульянова блиснула стрункою фігурою в синьому костюмі

Даша є активним користувачем мережі і щоб привернути увагу аудиторії, дівчина щодня ділиться в Instagram новими знімками з дому, прогулянок і життя в цілому.

Так, Даша розповіла під яскравими фото, на яких позувала в синьому модному костюмі, що дівчатам завжди і скрізь хочеться мати «просто супер», тому і вона не виняток.

«Люблю красиво і зручно одночасно! Як і будь-якій дівчинці, мені завжди хочеться виглядати привабливою, але в той же час відчувати себе комфортно протягом дня. Враховуючи мій ритм життя, це було не завжди просто.😉 Сьогодні з цим справи йдуть трохи легше.👍💯

Приємно було отримати замовлення в незвичайній упаковці - екологічна сумка. Дизайнер колекції підтримує спосіб життя на користь захисту навколишнього середовища, тому замовлення приходить в екологічній упаковці у вигляді сумки, 👜яку Ви можете використовувати в потрібних цілях, наприклад, похід в магазин.😍

Ну що, дівчата, а яку ви віддаєте перевагу одяг найчастіше?🙆 Зручну або красиву? Або одночасно все найкраще в одному луці?😂» - написала Даша.

Фанати відразу ж відреагували:

«Даха я від тебе балдю❤️👍так тримати», «Так і заманює чоловіків, красуня 😊», «Красуня 😻😻😻», «Суцільна реклама,жерсть(Нічого цікавого🤢», «Аайй😍😍😍», «Дуже🤤🤤❤️❤️❤️❤️❤️❤️».

Також Даша Ульянова показала топ вправ по розтяжці. Після розставання з Максрм відразу після проекту Даша не тільки почала активно займатися собою, активно відпочивати і вести свій профіль в новій манері, але також дівчина придумала новий спосіб залучення уваги. Справа в тому, що молода гімнастка вирішила провести спеціальний марафон, щоб допомогти дівчаткам сісти на той самий шпагат "в стилі Волочкової" (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Кілька годин тому Даша представила в Instagram на своїй другій сторінці серію кадрів, знятих для першого онлайн-заняття. Надівши звичайний чорно-сірий костюм і зав'язавши волосся в низький хвіст, дівчина представила початкові топ-вправи для розминки і правильного розігріву м'язів перед тим, як "тягнутися" до шпагату.

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