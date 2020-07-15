Знаменита артиска Ані Лорак засвітилася в стильному вигляді під час святкування дня народження колеги разом з Лерою Кудрявцевою

Кілька годин тому в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці в розділі Сторі Кароліна показала, як повеселилася з близькими товаришами під час вечірки з нагоди дня народження колеги. При цьому Кароліна показала себе в компанії колишньої коханої Лазарєва, з яким їй самій уже давно приписують любовний роман ось уже кілька років під ряд, пише Рoliteka.net.

Так, спочатку Кароліна показала, як їде на свято в новому іміджі - білий приталений піджак, чорний приталені майка, масивний хрест з безліччю каменів ідеально доповнили її "цибуля". Співачка зав'язала короткосостриженные локони в низький хвіст і залишила кілька коротеньких пасом у звичному стилі біля вух з косою чубчиком.

При цьому після на наступних кадрах Кароліна всіляко покрасувалася в компанії Лєри Кудрявцевої - зірки разом привітали колегу і помиловались формами на камеру.

До цього скинула кілька десятків кілограмів після народження дитини, Ані Лорак похвалилася чином у чорному спортивному костюмі, що складається з короткого топа і лосин.

Сама Лорак стверджує, що кращі дієти для артиста — це живі концерти. Адже за один виступ втрачається така кількість калорій, що потім можна їсти спокійно. Вона не відмовляється від ласощів, але тримає режим правильного харчування і їсть маленькими порціями.

«Любов до себе в культурі ставлення до своїх думок, свого тіла, харчування», - написала Кароліна під новими фото.

Фанати відразу ж відповіли:

«♥ Чарівність в кожному погляді, жесті, посмішці! І загадковість, яка притягує, як магніт, хочеться знову і знову милуватися нашої Дівою, як витвором мистецтва ♥ «, «Особливу родзинку кожному твоєму образу, мила, блиск очей, промениста посмішка та щастя, яке ти випромінюєш!», «Ви така красива ❤️».

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