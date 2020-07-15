Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала справжню спокуса

На фото Ірина позувала в темному платті, а зібрала волосся в хвіст. В руках Сопонару чорні трусики, які взяла зубами, а рукою потягнула від себе. Сказати, що фото вийшло дуже гарячим, нічого не сказати. Фанати виявилися просто в захваті від такої спокуси. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Обід", - написала Сопонару.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Смачно?", "А як пахне", "Я тебе люблю", "Красуня", "Дуже красива", "Ірино, ви брутальна і одночасно повсякденно дивовижна гармата пуська очерапушка, голову зносить, коли бачиш ваш душевний откровенство сокровенство, що може викликати в декого посмішку. Ви Під-полтавська красуня, з вашої краси всі актори піднімуться на кар'єрних сходах. Не знаю, прочитаєте ви це чи ні, але ми хочемо, щоб це побачили ваші шанувальники. Ви чудова актриса. У вас можна захоплюватися, ну і вами, звичайно. Love!", "Я всяке бачила, але такого не бачила".

Повідомлялося, що українська актриса Ірина Сопонару похвалилася фігурою в облягаючому купальнику.

«А ви знаєте цього хлопця? Колишній? Справжній? Я знаю, ходять чутки, що він ваш. Я бачила, ви з ним на пляжі відпочиваєте. Я знаю, що це все не чутки», — говорить автор відео.

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