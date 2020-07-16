У зірок теж є свої особливості

Ймовірно, що у кожної людини є свої шрами на тілі. Не виняток і знаменитості

Подивімось на зірок, у яких є свої відмітини на тілі, але можливо раніше ніхто їх не помічав, пише Politeka.net.

Фото молодої бізнесвумен Кайлі Дженнер завжди ідеальні й рідко зустрінеш хоч якийсь недолік у її тілі. Однак є фото, де красуня демонструє свій довгий шрам на нозі. Знаменитість отримала його ще в дитинстві, граючи з сестричками в хованки. Кайлі впала на залізний кілок, коли намагалася перелізти через ворота.

Дружина британського принца Вільяма, Кейт Міддлтон, також має шрам там, де ніхто не очікував, адже ніколи не помічав. Якщо придивитися на деяких фото помітна відмітина на голові герцогині, вона сховалася за її волоссям. Шрам залишився після операції, яку Кейт перенесла в дитинстві.

Загадочный шрам на голове Кейт Миддлтон успел наделать немало шума в прессе. На фотографиях с одного из... Gepostet von Красота без шрамов am Mittwoch, 20. Dezember 2017

Сам принц Вільям має мітку на лобі. Шрам з'явився в результаті травми в дитинстві. Виявляється, однокласник вдарив Вільяма ключкою для гольфу.

Межу прочим, британский монарх принц Уильям, герцог Кембриджский тоже гордится своим первым шрамом, который он получил... Gepostet von Sputnik Казахстан - Новости Сегодня am Mittwoch, 22. Mai 2019

34-річна дочка російського артиста Михайла Боярського, Єлизавета, має шрам на щоці. Красуня отримала його в дев'ять місяців, впустивши на себе настільну лампу і порізавшись.

"Шрам на щеке — это моя метка", — рассказывала сама Елизавета Боярская в интервью Cosmopolitan почти 10 лет назад. — В 9... Gepostet von Страна ответов am Sonntag, 14. Oktober 2018

Актор Кіану Рівз отримав свій шрам на животі, коли їхав вночі без фар на мотоциклі. Молодий актор врізався в схил гори в каньйоні. Лікарі діагностували у Кіану перелом ребер та розрив селезінки.

Keanu' adominal scar Keanu Reeves’ first big spill came in the spring of 1988. He was a twenty-three-year-old Canadian... Gepostet von Keanu Reeves FanPage07 am Freitag, 9. November 2018

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в помаранчевому бікіні. Ліфчик приховав усе, що міг, залишивши місце для уяви. Великі принади ледь не виривалися з нього.

Плавки купальника мали свої особливості, за якими з великих вирізів визирали пружні сідниці.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.