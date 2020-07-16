Ймовірно, що у кожної людини є свої шрами на тілі. Не виняток і знаменитості
Подивімось на зірок, у яких є свої відмітини на тілі, але можливо раніше ніхто їх не помічав, пише Politeka.net.
Фото молодої бізнесвумен Кайлі Дженнер завжди ідеальні й рідко зустрінеш хоч якийсь недолік у її тілі. Однак є фото, де красуня демонструє свій довгий шрам на нозі. Знаменитість отримала його ще в дитинстві, граючи з сестричками в хованки. Кайлі впала на залізний кілок, коли намагалася перелізти через ворота.
Дружина британського принца Вільяма, Кейт Міддлтон, також має шрам там, де ніхто не очікував, адже ніколи не помічав. Якщо придивитися на деяких фото помітна відмітина на голові герцогині, вона сховалася за її волоссям. Шрам залишився після операції, яку Кейт перенесла в дитинстві.
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Сам принц Вільям має мітку на лобі. Шрам з'явився в результаті травми в дитинстві. Виявляється, однокласник вдарив Вільяма ключкою для гольфу.
34-річна дочка російського артиста Михайла Боярського, Єлизавета, має шрам на щоці. Красуня отримала його в дев'ять місяців, впустивши на себе настільну лампу і порізавшись.
Актор Кіану Рівз отримав свій шрам на животі, коли їхав вночі без фар на мотоциклі. Молодий актор врізався в схил гори в каньйоні. Лікарі діагностували у Кіану перелом ребер та розрив селезінки.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в помаранчевому бікіні. Ліфчик приховав усе, що міг, залишивши місце для уяви. Великі принади ледь не виривалися з нього.
Плавки купальника мали свої особливості, за якими з великих вирізів визирали пружні сідниці.
Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.
Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.