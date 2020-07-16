Вероятно, что у каждого человека есть свои шрамы на теле. Не исключение и знаменитости
Давайте посмотрим на звезд, у которых есть свои отметины на теле, но возможно раньше никто их не замечал, пишет Politeka.net.
Фото молодой бизнес-вумен Кайли Дженнер всегда идеальны и редко встретишь хоть какой-то изъян в ее теле. Однако есть фото, где красотка демонстрирует свой длинный шрам на ноге. Знаменитость получила его еще в детстве, играя с сестрами в прятки. Кайли упала на железный кол, когда пыталась перелезть через ворота.
Жена британского принца Уильяма, Кейт Миддлтон, также имеет шрам там, где никто не ожидал, ведь никогда не замечал. Если присмотреться на некоторых фото заметна отметина на голове герцогини, она спряталась за ее волосами. Шрам остался после операции, которую Кейт перенесла в детстве.
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Сам принц Уильям имеет отметину на лбу. Шрамик появился в результате травмы в детстве. Оказывается, одноклассник ударил Уильяма клюшкой для гольфа.
34-летняя дочь российского артиста Михаила Боярского, Елизавета, имеет шрамик на щеке. Красотка получила его в девять месяцев, уронив на себя настольную лампу и порезавшись.
Актер Киану Ривз получил свой шрам на животе, когда ехал ночью без фар на мотоцикле. Молодой актер врезался в склон горы в каньоне. Врачи диагностировали у Киану перелом ребер и разрыв селезенки.
Напомним, Кайли Дженнер позировала в оранжевом бикини. Лифчик скрыл все, что мог, оставив место для воображения. Большие прелести едва не вырывались из него.
Плавки купальника имели свои особенности, по которым из больших вырезов выглядывали упругие ягодицы.
Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.
Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.