У звезд тоже есть свои особенности

Вероятно, что у каждого человека есть свои шрамы на теле. Не исключение и знаменитости

Давайте посмотрим на звезд, у которых есть свои отметины на теле, но возможно раньше никто их не замечал, пишет Politeka.net.

Фото молодой бизнес-вумен Кайли Дженнер всегда идеальны и редко встретишь хоть какой-то изъян в ее теле. Однако есть фото, где красотка демонстрирует свой длинный шрам на ноге. Знаменитость получила его еще в детстве, играя с сестрами в прятки. Кайли упала на железный кол, когда пыталась перелезть через ворота.

Жена британского принца Уильяма, Кейт Миддлтон, также имеет шрам там, где никто не ожидал, ведь никогда не замечал. Если присмотреться на некоторых фото заметна отметина на голове герцогини, она спряталась за ее волосами. Шрам остался после операции, которую Кейт перенесла в детстве.

Загадочный шрам на голове Кейт Миддлтон успел наделать немало шума в прессе. На фотографиях с одного из... Gepostet von Красота без шрамов am Mittwoch, 20. Dezember 2017

Сам принц Уильям имеет отметину на лбу. Шрамик появился в результате травмы в детстве. Оказывается, одноклассник ударил Уильяма клюшкой для гольфа.

Межу прочим, британский монарх принц Уильям, герцог Кембриджский тоже гордится своим первым шрамом, который он получил... Gepostet von Sputnik Казахстан - Новости Сегодня am Mittwoch, 22. Mai 2019

34-летняя дочь российского артиста Михаила Боярского, Елизавета, имеет шрамик на щеке. Красотка получила его в девять месяцев, уронив на себя настольную лампу и порезавшись.

"Шрам на щеке — это моя метка", — рассказывала сама Елизавета Боярская в интервью Cosmopolitan почти 10 лет назад. — В 9... Gepostet von Страна ответов am Sonntag, 14. Oktober 2018

Актер Киану Ривз получил свой шрам на животе, когда ехал ночью без фар на мотоцикле. Молодой актер врезался в склон горы в каньоне. Врачи диагностировали у Киану перелом ребер и разрыв селезенки.

Keanu' adominal scar Keanu Reeves’ first big spill came in the spring of 1988. He was a twenty-three-year-old Canadian... Gepostet von Keanu Reeves FanPage07 am Freitag, 9. November 2018

Напомним, Кайли Дженнер позировала в оранжевом бикини. Лифчик скрыл все, что мог, оставив место для воображения. Большие прелести едва не вырывались из него.

Плавки купальника имели свои особенности, по которым из больших вырезов выглядывали упругие ягодицы.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.