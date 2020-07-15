Українські школи з 1 вересня будуть працювати за новими правилами

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 15 липня заявив, що відомство зараз займається розробкою карантинних правил, з дотриманням яких діти підуть вчитися до школи з 1 вересня.

Передбачається, що обов'язковий температурний скринінг будуть проводити всім співробітникам, а також учням. При температурі 37,2 і вище - не будуть допускати до роботи чи навчання.

Крім того, в правилах є пункт обов'язкового носіння маски, коли батьки будуть приводити дітей до школи. У самих закладах повинні бути антисептики, які діти будуть застосовувати під наглядом вчителів.

Зараз правила ще на стадії обговорення, вивчається, зокрема, успішний досвід інших країн у цьому питанні.

Розробити повністю і представити на розгляд уряду правила планують на наступному тижні.

За словами Степанова, найефективнішими заходами, які знижують ризик зараження, є соціальна дистанція 1,5 метра, носіння маски і застосування антисептика.

За даними на 15 липня, за минулу добу в Україні захворіли 836 осіб. З них 61 дитина, а також 41 медпрацівник.

Всього за весь час пандемії Україні захворіло 55607 осіб, з них 3967 дітей і 7540 медиків.

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