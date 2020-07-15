Громадський діяч Андрій Пальчевський закликав українців замислитися

Так, лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» заявив в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112", що президенту Володимиру Зеленському не "вистачило таланту зламати систему".

"Люди повинні зрозуміти, що вони сила, і об'єднатися... Олігархи навчилися за 30 років... кажуть, що політики нічого не вміють... ні, вони вміють. Обиратися. Вони перед кожними виборами - хтось починає стригти траву або латати дороги, які п'ять років схожі чорт знає на що, хтось виступати і розповідати, що зараз ми тут побудуємо місто-сад, зараз ми видамо премії... Політики вміють. Тому народ вже дійшов до тієї точки, коли вибрав не політика як би, але він, як свіжий огірок, потрапив у той самий розсіл. Він потрапив і не змінив систему, не вистачило хисту... Народу пора задуматися!", - закликав Пальчевський.

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"Тільки що з огидою дізнався, що наші народні обранці, так звана «зелена хвиля», вони ж «Слуги», а тепер вороги народу, прийняли рішення про гральний бізнес по винесенню останніх копійок з наших родин... Нам карантин, нам злидні, а їм гральні заклади… Я хочу сказати, що крім огиди в мене, як і у вас, це нічого не викликає. Клянуся, напишу президенту, зателефоную. Пошле мене, так і буде, але це не можна так залишати", - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, що «Перемога Пальчевського» впевнено потрапляє в Київраду.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив, хто увійде в його команду: "Немає "любих друзів", кумів та інших кавеенщиків".