Громадський діяч Андрій Пальчевський закликав українців замислитися
Так, лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» заявив в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112", що президенту Володимиру Зеленському не "вистачило таланту зламати систему".
"Люди повинні зрозуміти, що вони сила, і об'єднатися... Олігархи навчилися за 30 років... кажуть, що політики нічого не вміють... ні, вони вміють. Обиратися. Вони перед кожними виборами - хтось починає стригти траву або латати дороги, які п'ять років схожі чорт знає на що, хтось виступати і розповідати, що зараз ми тут побудуємо місто-сад, зараз ми видамо премії... Політики вміють. Тому народ вже дійшов до тієї точки, коли вибрав не політика як би, але він, як свіжий огірок, потрапив у той самий розсіл. Він потрапив і не змінив систему, не вистачило хисту... Народу пора задуматися!", - закликав Пальчевський.
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Раніше ми повідомляли, громадський діяч розкритикував закон про азартні ігри, ухвалений Радою.
Нагадаємо, що «Перемога Пальчевського» впевнено потрапляє в Київраду.
Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив, хто увійде в його команду: "Немає "любих друзів", кумів та інших кавеенщиків".