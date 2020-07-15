Общественный деятель Андрей Пальчевский призвал украинцев задуматься
Так, лидер политической силы «Перемога Пальчевского» заявил в эфире программы "Пульс" на телеканале "112", что президенту Владимиру Зеленскому не "хватило таланта сломать систему".
"Люди должны понять, что они сила, и объединиться... Олигархи научились за 30 лет... говорят, что политики ничего не умеют... нет, они умеют. Избираться. Они перед каждыми выборами - кто начинает стричь траву или латать дороги, которые пять лет похожи черт знает на что, кто - выступать и рассказывать, что сейчас мы здесь построим город-сад, сейчас мы выдадим премии... Политики умеют. Поэтому народ уже дошел до той точки, когда выбрал не политика как бы, но он, как свежий огурец, попал в тот же самый рассол. Он попал и не поменял систему, не хватило "хисту"... Народу пора задуматься!", - призвал Пальчевский.
Пальчевский раскрыл, кто войдет в его команду: "Нет "любых друзив", кумовей и прочих кавээнщиков"
Пора бежать в обменники, украинцев предупредили: "В ближайшее время курс доллара..."
Украинцы массово потеряют льготы и субсидии, появился документ: что грозит пенсиям
Главная красотка "Холостяка" в полупрозрачном купальнике пошалила на яхте: "Все ради ревности Макса"
Ранее мы сообщали, общественный деятель раскритиковал закон об азартных играх, принятый Радой.
Напомним, что «Победа Пальчевского» уверенно попадает в Киевсовет.
Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл, кто войдет в его команду: "Нет "любых друзив", кумовей и прочих кавээнщиков".