Общественный деятель Андрей Пальчевский призвал украинцев задуматься

Так, лидер политической силы «Перемога Пальчевского» заявил в эфире программы "Пульс" на телеканале "112", что президенту Владимиру Зеленскому не "хватило таланта сломать систему".

"Люди должны понять, что они сила, и объединиться... Олигархи научились за 30 лет... говорят, что политики ничего не умеют... нет, они умеют. Избираться. Они перед каждыми выборами - кто начинает стричь траву или латать дороги, которые пять лет похожи черт знает на что, кто - выступать и рассказывать, что сейчас мы здесь построим город-сад, сейчас мы выдадим премии... Политики умеют. Поэтому народ уже дошел до той точки, когда выбрал не политика как бы, но он, как свежий огурец, попал в тот же самый рассол. Он попал и не поменял систему, не хватило "хисту"... Народу пора задуматься!", - призвал Пальчевский.

Ранее мы сообщали, общественный деятель раскритиковал закон об азартных играх, принятый Радой.

"Только что с отвращением узнал, что наши народные избранники, так называемая «зеленая волна», они же «Слуги», а теперь враги народа, приняли решение про игорный бизнес по вынесению последних копеек из наших семей... Нам карантин, нам нищета, а им игорные заведения… Я хочу сказать, что кроме отвращения у меня, как и у вас, это ничего не вызывает. Клянусь, напишу президенту, позвоню по телефону. Пошлет меня, так и будет, но это дело нельзя так оставлять", - заявил Пальчевский.

Напомним, что «Победа Пальчевского» уверенно попадает в Киевсовет.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл, кто войдет в его команду: "Нет "любых друзив", кумовей и прочих кавээнщиков".