Известная певица Светлана Лобода в дерзком супер-мини покорила идеальной фигурой

В этот раз знаменитая артистка показала стройное тело в довольно смелом белом платье, едва ли прикрывающим ее фигуру. Не секрет, что Светлана - мама двух деток и знаменитая певица - много работает над собой, правильно питается, ухаживает за телом и занимается в спортзале практически каждый день, собщает Politeka.

Поэтому певица заслуженно восхищается собственными формами. Она не только добилась идеальной фигуры, но еще и вызывает у фанатов чувство зависти и восхищения (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца). Мама Евы и Тильды выглядит стройнее многих знаменитостей, поэтому ролик звезды, представленный в Инстаграм вызвал ажиотаж в сети. Не обошлось и без дерзких комментариев.

Отметим, уже несколько дней как Светлана отправилась с близкими на солнечный курорт и активно делится оттуда жаркими фото и виде позируя в самых разных образах. Ролик с тем, как Светлана шагает "от бедра" спиной к объектив собрал множество слов фанатов:

«Аж голова закружилась🌟», «мы ждем треееек!❤🔥😻», «украдите меня на пати, пожалуйста 💅🏻», «Щикааарно🙃🔥🔥🔥», «Ух ты ж! Идёт такая крутая🔥🔥🔥», «Как всегда горячо🔥🔥🔥🔥🔥», «Походка просто грациозная🔥», «Можно с тобой?❤️», «Идеальная 👍😍», «Богиня😻 ждём трек🔥», «Шикарная 😍😘», - пишут фанаты.

Также звезда решила рассказать о том, как изменился ее привычный уклад жизни в связи с пандемией и самоизоляцией. Она призналась, что ситуация в мире сподвигла ее попробовать что-то новое.

«Уже несколько недель я занимаюсь актерским мастерством и это увлекает меня целиком и полностью. много читаю, провожу время с детьми. наслаждаюсь каждым моментом жизни будто только сейчас осознала каждую минуту времени. насколько оно быстротечно», - написала Лобода.

Она также поделилась фотографией, на которой она удобно устроилась в подвесном кресле в уютном саду с цветущими кустами, спрятавшись от палящего солнца в прохладной тени. Звезда наслаждается чтением книги в цветастом купальнике, который позволяет ей продемонстрировать свою подтянутую фигуру. Ее длинным стройным ногам позавидуют даже такие красотки, как Оля Полякова и Леся Никитюк.

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