43-річну юмористку, актрису "Квартал 95" та "Жіночого кварталу" Олену Кравець засипали компліментами в мережі

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Кравець в Instagram з'явилося унікальне фото, на якому засмагла красуня з'явилася в яскравому вбранні.

Так, Олена розбурхала ніжними лініями в червоному топі з помаранчевим відливом і блакитній спідниці з коричневим шкіряним поясом. Артистка зачарувала публіку голлівудською посмішкою, зібравши волосся ззаду.

"Чарівна😍😍😍", - так підписано фото.

Користувачі з захопленням кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Очаровашка!!!❤️"

"Ленуся-красотуся😍"

"Чудова😍❤️"

"Супер дамочка! Обожнюю її"

"❤️сонечко!! Така світла!!!💖"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося рідкісне фото Олени в білому комбінезоні, що сидить на ній ідеально. З підібраним вгору волоссям і традиційною чарівною усмішкою, Кравець зручно всілася в крісло, поклавши руки на бортики і закинувши ногу на ногу - все в її позі говорить про жіночність та силу.

"Сонечко😍😍😍"; "Краща!!!❤️"; "😍Згодна👏", - не втрималися шанувальники артистки.

Крім того, ми писали, що доросла дочка Кравець, Маша, здивувала схожими рисами обличчя на матір. Дівчина виклала в "сторіз" знімки крупним планом.

У цьому році Маша попрощалася зі шкільним життям, але у неї не буде традиційного випускного балу через карантин.

Як і багато підлітків в її роки юна красуня поспішає швидше стати дорослою, тому часто яскраво фарбується, і результати демонструє у своєму мікроблозі.

Цей знімок не став винятком. Дівчина покружляла перед камерою і видно, що вона залишилася задоволена собою.

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