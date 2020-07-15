В Україні фінансування лікарняних і декретних перевели в оперативний режим - виплати можна отримати за один день
Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування.
Зокрема, в оперативному режимі фінансуватимуть допомогу з тимчасової втрати працездатності (оплата за лікарняним) і допомогу по вагітності та пологах.
Відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, фінансування матеріального забезпечення має здійснюватися протягом 10 робочих днів з моменту прийняття заяви-розрахунку.
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14 липня, ФССУ профінансував заяви-розрахунки, подані роботодавцями по 13 липня включно в обсязі 100%.
Сьогодні Фонд направив 44,9 млн гривень на виплати працюючим, з них:
● на допомогу по тимчасовій втраті працездатності – 26,05 млн грн;
● допомогу по вагітності та пологах – 18,2 млн грн;
● допомогу на поховання – 0,21 млн грн;
● допомогу по тимчасовій непрацездатності, пов’язаній з виробництвом – 0,44 млн грн.
Зазначимо, прискорена процедура - це не єдине нововведення. Так Міністерство охорони здоров'я планує в серпні запустити в тестовому режимі електронні лікарняні.
Зараз проект знаходиться в режимі тестування і чекає відгуків від лікарень. Систему електронних лікарняних тестують більш ніж 700 лікарнях.
У МОЗ очікують, що ця система дозволить знизити ризик фальсифікацій, а також дозволить заощадити кошти, які використовувалися на закупівлю паперових лікарняних. Оскільки щороку з бюджету витрачається більше 4 млн грн. на купівлю лікарняних листів.
Лікарняні будуть заповнюватися в електронному реєстрі на сайті Пенсійного фонду. Лікар зможе відразу заповнити і з допомогою електронного підпису підписати такий лікарняний.
Нагадаємо, Фонд соціального страхування України профінансував державну страхову виплату в розмірі 1,5 млн грн сім'ям померлих від китайського вірусу медиків.
Медичні працівники заразилися на робочому місці.
Раніше ФССУ виплатив зазначеним сім'ям разову допомогу в розмірі 210 тисяч 200 гривень за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
Все це напрям фінансування урядом передбачено 233 мільйони 322 тисячі гривень.
Кошти виділені Міністерству соціальної політики України з фонду боротьби з китайським вірусом і надані ФССУ на безповоротній основі для здійснення виплат.
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