В Україні фінансування лікарняних і декретних перевели в оперативний режим - виплати можна отримати за один день

Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування.

Зокрема, в оперативному режимі фінансуватимуть допомогу з тимчасової втрати працездатності (оплата за лікарняним) і допомогу по вагітності та пологах.

Відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, фінансування матеріального забезпечення має здійснюватися протягом 10 робочих днів з моменту прийняття заяви-розрахунку.

14 липня, ФССУ профінансував заяви-розрахунки, подані роботодавцями по 13 липня включно в обсязі 100%.

Сьогодні Фонд направив 44,9 млн гривень на виплати працюючим, з них:

● на допомогу по тимчасовій втраті працездатності – 26,05 млн грн;

● допомогу по вагітності та пологах – 18,2 млн грн;

● допомогу на поховання – 0,21 млн грн;

● допомогу по тимчасовій непрацездатності, пов’язаній з виробництвом – 0,44 млн грн.

Зазначимо, прискорена процедура - це не єдине нововведення. Так Міністерство охорони здоров'я планує в серпні запустити в тестовому режимі електронні лікарняні.

Зараз проект знаходиться в режимі тестування і чекає відгуків від лікарень. Систему електронних лікарняних тестують більш ніж 700 лікарнях.

У МОЗ очікують, що ця система дозволить знизити ризик фальсифікацій, а також дозволить заощадити кошти, які використовувалися на закупівлю паперових лікарняних. Оскільки щороку з бюджету витрачається більше 4 млн грн. на купівлю лікарняних листів.

Лікарняні будуть заповнюватися в електронному реєстрі на сайті Пенсійного фонду. Лікар зможе відразу заповнити і з допомогою електронного підпису підписати такий лікарняний.

Нагадаємо, Фонд соціального страхування України профінансував державну страхову виплату в розмірі 1,5 млн грн сім'ям померлих від китайського вірусу медиків.

Медичні працівники заразилися на робочому місці.

Раніше ФССУ виплатив зазначеним сім'ям разову допомогу в розмірі 210 тисяч 200 гривень за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Все це напрям фінансування урядом передбачено 233 мільйони 322 тисячі гривень.

Кошти виділені Міністерству соціальної політики України з фонду боротьби з китайським вірусом і надані ФССУ на безповоротній основі для здійснення виплат.

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