Знаменитий російський актор Олександр Домогаров втратив роль після гучного скандалу

Артист повинен був виконати головну чоловічу роль у виставі Андрія Кончаловського «Сцени з подружнього життя», однак як стало відомо, його прибрали з акторського складу. Тепер замість Домогарова на сцені виступить Гоша Куценко.

З відповідною заявою виступила прес-служба російського Мхату ім. Горького.

«Життя після пандемії зазнає зміни: народжуються нові формати і проекти, нові способи взаємодії з глядачем, нове сприйняття і новий погляд. Не є винятком і МХАТ імені Горького», - заявили представники театру.

Наголошується, що глядачі побачать постановку вже цієї осені. Гоша Куценко вже прокоментував звістку про свою нову роль.

«Про дивну періоді нашого життя я згадую, граючи цю п'єсу. Ми всі пройшли через це. Ми всі пам'ятаємо перебудову, час був непростий. Про це потрібно говорити», - заявив артист.

Точні причини «звільнення» Домогарова не розкриваються, проте шанувальники актора впевнені, що це пов'язано з недавнім скандалом, в який потрапив актор.

Так, артист відкрито заявив, що відмовляється працювати з МХАТ ім. Горького через те, що театр не заплатив йому за зіграні вистави. У свою чергу, керівництво театру стверджує, що не порушувало домовленостей з артистом.

Нагадаємо, Домогаров відчитав глядачів після п'яної ДТП з Єфремовим: "Я богема, не буду відчувати до вас поваги".

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