Знаменитый российский актер Александр Домогаров лишился роли после громкого скандала

Артист должен был исполнить главную мужскую роль в спектакле Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни», однако как стало известно, его убрали из актерского состава. Теперь вместо Домогарова на сцене выступит Гоша Куценко.

С соответствующим заявлением выступила пресс-служба российского МХАТа им. Горького.

«Жизнь после пандемии претерпевает изменения: рождаются новые форматы и проекты, новые способы взаимодействия со зрителем, новое восприятие и новый взгляд. Не является исключением и МХАТ имени Горького», - заявили представители театра.

Отмечается, что зрители увидят постановку уже этой осенью. Гоша Куценко уже прокомментировал известие о своей новой роли.

«О странном периоде нашей жизни я вспоминаю, играя эту пьесу. Мы все прошли через это. Мы все помним перестройку, время было непростое. Об этом нужно говорить», - заявил артист.

Точные причины «увольнения» Домогарова не раскрываются, однако поклонники актера уверены, что это связано с недавним скандалом, в который попал актер.

Так, артист открыто заявил, что отказывается работать с МХАТ им. Горького из-за того, что театр не заплатил ему за сыгранные спектакли. В свою очередь, руководство театра утверждает, что не нарушало договоренностей с артистом.

Напомним, Домогаров отчитал зрителей после пьяного ДТП с Ефремовым: "Я богема, не буду чувствовать к вам уважения".

Как сообщала Politeka, Домогаров вызверился на россиян, которые выступают против агрессии РФ: "Уезжайте, и там тявкайте".

Также Politeka писала, что на красавце Домогарове поставили крест, гардемарин уже не тот: «Довел себя до полного...».