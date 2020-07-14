Настя Каменських розповіла шанувальникам про своє незвичайне захоплення
Популярна українська співачка поділилася новим постом в своєму Instagram, пише Politeka.net.
У публікації Настя зізналася, що обожнює польові квіти. В якості доказу зірка продемонструвала свій «улов» на новому фото.
На знімку Каменських позує під відкритим небом у зручному та комфортному образі. На ній короткі чорні шорти і топік з тонкими лямками. Зірка кокетливо нахилилася, виставивши назад п'яту точку і завзято посміхаючись. На обличчі красуні мінімум косметики. Настя вирішила показати свою природну красу.
За спиною у співачки красується ціла сумка з різноманітними дикими квітами і травами. Судячи з усього, Настя рада такому «багатству».
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«Флорист у справі. Обожнюю польові квіти. А ви?», - підписала знімок Каменських.
Шанувальники артистки активно коментують її пост.
«Моя улюблена красива дівчинка», «Боже мій, яка красуня, обожнюю вас. Улюблені квіти Гортензії», «Літня красуня», «Така зайка», - пишуть люди.
До цього ми писали, що Каменських опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому ефектно з'явилася перед камерою, вистрибнувши з повного води басейну, але при цьому залишившись абсолютно сухої (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).
Артистка з'явилася в довгій сукні з спокусливим декольте і тонким паском на талії. Як за помахом чарівної палички, прямо з повітря в руках у босоногої Насті виявляються капелюшок і сонцезахисні окуляри, якими вона доповнила "цибуля".
Нагадаємо, Каменських ефектно вистрибнула з басейну, залишившись абсолютно сухою: "Як відьма з фільму "Вій".
Як повідомляла Politeka, Каменських без білизни показала пружні форми в занадто тісному топі.
Також Politeka писала, що осміліла на відпочинку Каменських блиснула принадами в бікіні і сіточці.