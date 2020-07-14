Ольга Бузова обурила фанатів тим, що провела ефір «ДОМ 2», будучи п'яною.

Ведуча «ДОМ 2» Ольга Бузова зганьбилася прямо в ефірі програми, з'явившись на лобне місце абсолютно п'яною. Така поведінка Бузової шокувало і його колегу Андрія Черкасова, і учасників шоу. Однак, телеведуча набралася сміливість зізнатися в своєму п'яному вигляді і розповіла про це в соцмережах, пише Politeka.

Ользі Бузової до скандалів не звикати, але в цей раз телеведуча і співачка переплюнула саму себе - в понеділок, 13 липня, глядачі і учасники програми «ДОМ 2» могли спостерігати співачку ... абсолютно п'яною в ефірі. Заплітається мовою провідна намагалася сказати вступне слово, але у неї це не вийшло ні з першим, ні з другої спроби. Крім того, вона переплутала і прізвище колеги - Андрія Черкасова, якого поведінка теледіви шокувало.

Пізніше, коли витівку Бузової стали обговорювати в соцмережах, телеведуча вирішила пояснити і заодно - виправдатися за свій вчинок. Так, вона не стала заперечувати, що прийняла на груди перед ефіром, але завуальована все невинної фразою про «красу в очах».

«Перебувала в прекрасному настрої, зустрілася з подругами і трохи розслабилася. Раз в 16 років я дозволила собі вийти на лобне місце з яскравим блиском в очах. Сподіваюся, ви мені це вибачте!» - пояснила 34-річна телеведуча в Сторіс.

Однак, шанувальники програми і передплатники телеведучої не розділені її грайливого настрою, заявивши, що подібна витівка - просто неприпустима і ганьбить професію телеведучого.

«Подумала спочатку, що здалося. Але «богиня» реально була нетвереза. І незрозуміло, алкогольне або інше сп'яніння. Навіщо це пускати в ефір? Коль нажерлися - сиди вдома. Але ж ні. Ось це дно. Справжнє. За такі речі взагалі-то звільняють. А Черкасов ... Сидів, підтакував. Але було видно, що йому не зовсім зручно. Бузова, якщо напилася - не світить!» - писали розгнівані фанати шоу. «Ну як зазвичай. Нажрутся - і потім вибачте, вибачте. І головне - друзі вічно винні»- підтримували їх інші.

Однак, знайшлися і серед «лінчевателей» Ольги Бузової та захисники. Шанувальники співачки і телеведучої відзначили, що головне те, що співачка не сіла сама за кермо, як роблять багато зірок і чесно зізналася.

«Господи, вона не людина чи що ?! Вибачилася ж, відчепіться від неї! » - писали їй слова підтримки. «Напевно, всі ми не без гріха, але, як говорилося раніше, благо, що за кермо в такому стані не сіла» - писали інші.

Поки що головним питанням залишається те, як відреагує на ситуацію керівництво програми і чи очікувати телеведучої будь-яких санкцій за свій «блиск в очах».

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