Поки основні деталі нового сезону телевізійного шоу "Танці з зірками" тримаються в секреті, стали відомі судді танцювального шоу

Не так давно фанати дізналися, що суддівські місця займуть відома балерина Катерина Кухар і хореограф Влад Яма. При цьому особистість третього судді організатори назвали лише зараз.

Ним виявився народний артист України, легенда української хореографії Григорій Чапкіс. Талановитий танцюрист вже дев'яносторічного віку з'являвся в багатьох сезонах проекту, вражаючи не лише зауваженнями, але й оцінками. Про це було оголошено у програмі "Сніданок з 1+1".

"І ми знову зустрінемося з вами. Я впевнений, я знаю, я гарантую, що цей сезон буде краще, ще яскравіше, цікавіше. Це свято принесе нам радість зустрічей з дуже цікавими людьми і талановитими артистами – вже знайомими і новими зірками і тими, які вразять вас своїм мистецтвом у новому шоу", - зазначив народний артист України.

Нагадаємо, зовсім скоро імена учасників проекту будуть оголошені в мережі, а також і професійні танцюристи, які склали їм компанію в цьому сезоні. Підкреслимо, що учасниками проекту можуть стати самі різні зірки.

До цього Катерина Кухар, суддя шоу "Танці з зірками", заінтригували публіку змінами в прийдешньому сезоні проекту. Балерина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в елегантному платті з чорним верхом і золотисто-сірої спідницею. Зірка позувала поруч з високим красенем, який обійняв її за плечі.

підпису Кухар прочинила завісу таємниці над новим восьмим сезоном "Танців з зірками". Балерина зазначила, що на відміну від минулого сезону, який був чуттєвим, новий "буде танцювальним".

"Ну що, любителі танців і феєричних шоу, готові до нового сезону @tanci1plus1 ?💃🏼🕺🏻 Ми здивуємо вас платиновим складом зірок і вже скоро ви їх всіх знаєте......✨ У цьому сезоні ми будемо акцентувати увагу на філігранної техніки за якою вже всі скучили.🤓 Ще більше яскравих виступів від учасників, оновлення в суддівському складі, нові історії, декорації і повний апдейт, який запалить ваші серця ритмічні....♥️", - поділилась Кухар.

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