Українська співачка Тіна Кароль спантеличила мережу невдалим макіяжем 

Тіна Кароль вже багато років вважається ледь не іконою стилю - вбрання співачки копіюють, її образам слідкують, а манеру артистки завжди появляється на публіці з червоної помадою на губах знає кожен шанувальник. Зірка навіть випустила червону помаду власного бренду. 

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«Хорошего тебе дня!❤️» —Тина Кароль💋 #тинакароль

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Однак, цього разу, схоже, образ Тіни вийшов не зовсім вдалим. Користувачі мережі відзначили "кривий макіяж" знаменитості, яка записала милий ролик. Відеозапис з'явився на фан-акаунті "Фан-Тіна" і зібрала сотні різних коментарів. 

«Прям дівчинка-дівчинка 😍😍😍😍😍🐰», «Ну яка ж мила , добра, красива, чарівна , наша Тіночка! Так і хочеться обійняти тебе!😘😚🤗», «Це перманент так на губах розпливається. Незграбно виглядає вульгарно, як у п'яної жінки. А взагалі обожнюю Тіну, але ці губи......кошмарик», «Стрьомні губи..», «Губи, як у клоуна! А взагалі люблю Тіну і вважаю її еталоном жіночності і краси!», «Да губи звичайно ужасні....», «Губи як у клоуна. Навіть форма)», «Джокер? це ти?😬», «Губи, що з ними? Виправте їх», - написали користувачі.

Зазначимо, знаменитість вже давно славиться своїм почуттям стилю, любить брати участь у зйомках в самих різних образах і кожне її публічна поява розбурхує шанувальників все сильніше. В останні тижні Тіна була зайнята розробкою нового альбому, записом пісень і зйомками в продовженні українського серіалу.

цього разу Тіна в стильному палтье з'явилася разом з Катериною Осадчою перед об'єктивом з сонячною усмішкою. На фан-акаунті "Фантіни" також повідомляється, що телеканал "1+1" святкує ювілей, тому приводу зірки поділилися яскравими кадрами в стильних образах.

«Канал «1 + 1» святкує ювілей - 25 років в ефірі! Світський репортаж з-за лаштунків святкових зйомок - вже сьогодні,» - повідомляється на сторінці.

Фанати, очікувано, не залишилися байдужі. Зірки, що позують без білизни, виглядали і правда приголомшливо стильний вигляд:

«Тіна кльова», «Красуні !!!! ❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹», «Красапетки❤️», «Моя красива ♥ ️», «Як летить час!», «Красуні! 👌», «Я теж хочу фото з Тіною😍😍😍👍», «Красуні, це правда гаряче🔥🔥🔥🔥🔥», «Які красуні!», «Дівчата, ВИ СУПЕР !!!!!!! 👍👍👍🌹🌹🌹», = написали користувачі.

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