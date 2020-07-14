Українська співачка Тіна Кароль спантеличила мережу невдалим макіяжем

Тіна Кароль вже багато років вважається ледь не іконою стилю - вбрання співачки копіюють, її образам слідкують, а манеру артистки завжди появляється на публіці з червоної помадою на губах знає кожен шанувальник. Зірка навіть випустила червону помаду власного бренду.

Однак, цього разу, схоже, образ Тіни вийшов не зовсім вдалим. Користувачі мережі відзначили "кривий макіяж" знаменитості, яка записала милий ролик. Відеозапис з'явився на фан-акаунті "Фан-Тіна" і зібрала сотні різних коментарів.

«Прям дівчинка-дівчинка 😍😍😍😍😍🐰», «Ну яка ж мила , добра, красива, чарівна , наша Тіночка! Так і хочеться обійняти тебе!😘😚🤗», «Це перманент так на губах розпливається. Незграбно виглядає вульгарно, як у п'яної жінки. А взагалі обожнюю Тіну, але ці губи......кошмарик», «Стрьомні губи..», «Губи, як у клоуна! А взагалі люблю Тіну і вважаю її еталоном жіночності і краси!», «Да губи звичайно ужасні....», «Губи як у клоуна. Навіть форма)», «Джокер? це ти?😬», «Губи, що з ними? Виправте їх», - написали користувачі.

Зазначимо, знаменитість вже давно славиться своїм почуттям стилю, любить брати участь у зйомках в самих різних образах і кожне її публічна поява розбурхує шанувальників все сильніше. В останні тижні Тіна була зайнята розробкою нового альбому, записом пісень і зйомками в продовженні українського серіалу.

цього разу Тіна в стильному палтье з'явилася разом з Катериною Осадчою перед об'єктивом з сонячною усмішкою. На фан-акаунті "Фантіни" також повідомляється, що телеканал "1+1" святкує ювілей, тому приводу зірки поділилися яскравими кадрами в стильних образах.

«Канал «1 + 1» святкує ювілей - 25 років в ефірі! Світський репортаж з-за лаштунків святкових зйомок - вже сьогодні,» - повідомляється на сторінці.

Фанати, очікувано, не залишилися байдужі. Зірки, що позують без білизни, виглядали і правда приголомшливо стильний вигляд:

«Тіна кльова», «Красуні !!!! ❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹», «Красапетки❤️», «Моя красива ♥ ️», «Як летить час!», «Красуні! 👌», «Я теж хочу фото з Тіною😍😍😍👍», «Красуні, це правда гаряче🔥🔥🔥🔥🔥», «Які красуні!», «Дівчата, ВИ СУПЕР !!!!!!! 👍👍👍🌹🌹🌹», = написали користувачі.

Нагадаємо, що смілива Кароль показала найкращі ракурси в тісному сукня з розрізами: "Як цукерочка в обгортці".

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